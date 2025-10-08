НОВОСТИПроисшествия

Омские власти "подписали указ" об ограничениях по продаже гречки

Среди омичей распространялся фейковый документ, якобы подписанный губернатором региона

08 октября 2025, 16:20, ИА Амител

Миска гречки / Фото: сгенерировано нейросетью Midjourney/amic.ru
Миска гречки / Фото: сгенерировано нейросетью Midjourney/amic.ru

В омских соцсетях и приложениях для обмена сообщениями активно пересылают сфабрикованное письмо, якобы подписанное главой Омской области Виталием Хоценко. В нем говорится о формировании запаса гречки для нуждающихся и установлении лимита на ее продажу – не больше трех килограммов на человека.

Но этот документ – подделка. Власти Омской области не принимали подобных решений, и соответствующего распоряжения не издавалось, существование этого документа уже опровергли, пишет издание "Город55" со ссылкой на областное правительство. Эксперты отмечают, что подобные ложные сообщения о нехватке продовольствия время от времени возникают в разных частях страны, вызывая тревогу у населения и неоправданный ажиотаж на товары.

Чтобы избежать путаницы, администрация настоятельно советует жителям Омска получать сведения только из официальных источников. Не стоит верить непроверенным новостям, которые распространяются в мессенджерах.

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Депутат предложил считать бедными россиян с доходом ниже 43 тысяч рублей

Сергей Миронов раскритиковал текущую методику расчетов, указав, что треть этой суммы уходит на оплату ЖКХ и транспорта
НОВОСТИОбщество

омская область Сибирь Продукты

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

16:53:09 08-10-2025

ребята, скажите Midjourney, что гречка не так выглядит

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:32:12 08-10-2025

А тем временем гречка дорожает

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:07:20 09-10-2025

Как осень, так начинается. В одних новостях читаю, что дофига сахарной свеклы насобирали, в других - ужас, как мало, сахар взлетит в цене. С гречкой тоже самое

Простые манипуляции, чтобы побыстрее сбагрить прошлогоднее, т.к новый урожая хранить негде. Ну это сугубо мое личное мнение, не претендующее на истину

  -6 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров