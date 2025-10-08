Омские власти "подписали указ" об ограничениях по продаже гречки

Среди омичей распространялся фейковый документ, якобы подписанный губернатором региона

08 октября 2025, 16:20, ИА Амител

В омских соцсетях и приложениях для обмена сообщениями активно пересылают сфабрикованное письмо, якобы подписанное главой Омской области Виталием Хоценко. В нем говорится о формировании запаса гречки для нуждающихся и установлении лимита на ее продажу – не больше трех килограммов на человека.

Но этот документ – подделка. Власти Омской области не принимали подобных решений, и соответствующего распоряжения не издавалось, существование этого документа уже опровергли, пишет издание "Город55" со ссылкой на областное правительство. Эксперты отмечают, что подобные ложные сообщения о нехватке продовольствия время от времени возникают в разных частях страны, вызывая тревогу у населения и неоправданный ажиотаж на товары.

Чтобы избежать путаницы, администрация настоятельно советует жителям Омска получать сведения только из официальных источников. Не стоит верить непроверенным новостям, которые распространяются в мессенджерах.