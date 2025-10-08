Омские власти "подписали указ" об ограничениях по продаже гречки
Среди омичей распространялся фейковый документ, якобы подписанный губернатором региона
08 октября 2025, 16:20, ИА Амител
В омских соцсетях и приложениях для обмена сообщениями активно пересылают сфабрикованное письмо, якобы подписанное главой Омской области Виталием Хоценко. В нем говорится о формировании запаса гречки для нуждающихся и установлении лимита на ее продажу – не больше трех килограммов на человека.
Но этот документ – подделка. Власти Омской области не принимали подобных решений, и соответствующего распоряжения не издавалось, существование этого документа уже опровергли, пишет издание "Город55" со ссылкой на областное правительство. Эксперты отмечают, что подобные ложные сообщения о нехватке продовольствия время от времени возникают в разных частях страны, вызывая тревогу у населения и неоправданный ажиотаж на товары.
Чтобы избежать путаницы, администрация настоятельно советует жителям Омска получать сведения только из официальных источников. Не стоит верить непроверенным новостям, которые распространяются в мессенджерах.
ребята, скажите Midjourney, что гречка не так выглядит
А тем временем гречка дорожает
Как осень, так начинается. В одних новостях читаю, что дофига сахарной свеклы насобирали, в других - ужас, как мало, сахар взлетит в цене. С гречкой тоже самое
Простые манипуляции, чтобы побыстрее сбагрить прошлогоднее, т.к новый урожая хранить негде. Ну это сугубо мое личное мнение, не претендующее на истину