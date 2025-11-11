"Он заплакал от боли". Сибирячка судится со школой после тяжелой травмы сына
11 ноября 2025, 22:30, ИА Амител
В Новосибирске 12-летний мальчик получил тяжелую травму позвоночника во время конфликта с одноклассником. Мать пострадавшего ребенка Анна* подала иск к учебному заведению после того, как у ее сына был диагностирован компрессионный перелом пяти позвонков, сообщает "КП-Новосибирск".
Инцидент произошел в одной из школ Октябрьского района во время перемены. По словам матери, конфликт между мальчиками начался с взаимных оскорблений и перерос в физическое противостояние.
«Коля* пихнул обидчика, в ответ тот разбежался и толкнул сына, тот упал на спину с рюкзаком, полным учебников. Потом обидчик сверху прыгнул на него или упал, что было точно, я не знаю. Сын услышал хруст в спине, застонал, от боли заплакал», – рассказала Анна.
Несмотря на явные признаки серьезной травмы, педагоги не вызвали скорую помощь.
«Сын терпел еще целый урок, после чего его решили отпустить домой. Педагог не стала вызывать скорую, позвонила мне, сказала, что отпускает Колю с урока», – добавила женщина.
Обследование в травмпункте выявило у мальчика компрессионный перелом пяти позвонков. Лечение растянулось на месяцы: после стационара в больнице скорой помощи и неврологического отделения последовали несколько курсов реабилитации. Сейчас школьник продолжает восстановление.
«Ребенок полгода носил корсет, часто плакал от боли. В корсете нельзя было сидеть, сын все делал стоя: завтракал, учился, читал и писал», – поделилась подробностями мать.
Пострадавший мальчик был вынужден отказаться от занятий рукопашным боем, где он ранее добивался успехов на соревнованиях. В настоящее время ему разрешено только плавание, но найти подходящего тренера оказалось сложно.
По словам Анны, в школе заявили, что записи с камер наблюдения не зафиксировали самой драки, и ознакомиться с видео смогла только инспектор по делам несовершеннолетних.
Женщина подчеркивает, что не стремится привлечь к ответственности 13-летнего обидчика, но требует компенсации от школы.
«Я многодетная мама, морально пострадала вся семья. Младшей дочке тогда было пять месяцев, и вместо того, чтобы сидеть с ней дома, я полгода ездила по реабилитациям», – объяснила Анна.
Особое возмущение женщины вызвало отсутствие внимания со стороны школы после произошедшего.
«За полгода сыну из школы ни разу не позвонили, не поздравили с Новым годом, с 23 Февраля, хотя обещали. Поэтому я решила пойти на принцип и буду судиться», – заявила она.
Прокуратура в ходе проверки установила нарушения в действиях педагогического состава. Судмедэкспертиза классифицировала травмы как тяжкий вред здоровью. В июле 2025 года прокуратура направила иск в суд в защиту интересов несовершеннолетнего.
*Имена изменены
Ранее в Сибири шестилетняя девочка сломала позвоночник в детском центре.
00:48:40 12-11-2025
Я предлагаю ввести мораторий. Всех, кто решил посудиться со школой или пожаловаться на неё в прокуратуру или в милицию, в случае неуспеха (не найдут противозаконных действий), отлучать от бесплатного образования. Пускай идут в частные школы потом за 25 или сколько тысяч рублей в месяц и доучиваются там. И все претензии туда.
Что сразу не соориентировалась она да, не подумала о самом плохом. Отпустила всё же пораньше. Не учитель виновата или школа в сломанном позвоночнике, а горилла, которая напала. Хотя суть конфликта ещё не известна, кто более прав по существу, но это не важно. Школа и учитель да, учат, следят как могут за детьми, но не могут управлять каждый миг их головой и конечностями.
В 90-е и ранее года мало бы у кого ума хватило судиться со школой. То, что учитель сразу не вызвал скорую, это не усугубило течение и лечение болезни. Перестаньте их тыркать всем подряд. А то скоро не кому будет учить. Будете сами вечерами, или за большие деньги. Учителей надо уважать. Это и в будущем ложится во всём обществе уважение друг к другу.
Со школой никак не аффилирован. Личное мнение. Парню здоровья!
07:02:26 12-11-2025
Гость (00:48:40 12-11-2025) Я предлагаю ввести мораторий. Всех, кто решил посудиться со ... То что вы написали руководствуясь здравым смыслом многих яжемамок тут порвет счас в клочки.
10:26:00 12-11-2025
Гость (00:48:40 12-11-2025) Я предлагаю ввести мораторий. Всех, кто решил посудиться со ... поддерживаю. Достали яжемамки бегать на все жаловаться. то дитятко занозу в попку загонит, лавочки убрать, то на горке перелом, горки запретили. Тут в школе.. это конфликт, ну подрались поцаны, всегда такое было, и ломали и руки и ноги и позвоночники, многое было. ни кто не судился. А если и разбирались то непосредственно с теми, кто совершил.
Что за мода пошла, на школы писать, на учителей.
Жаловаться отпустили или не отпустили идите на таких же как вы яжемамок, ибо учитеьл лишний раз уже боится отпустить ребенка, ибо кучу бумаг подписывать заставляют, что в школьное время он ответственный за него, а вдруг с ним по пути домой что случилсоь, тот же мальчик еще добил, что тогда? опять под суд, за то что отпустили?
Выходит обложили со всех сторон, как ни сделай, яжемамки всеравно пойдут судиться.
Лучше бы в тренажерный зал отдали вашего пончика, чтобы он не падал и под своим весом не ломался позвоночник. Плюс витаминки для костей принимайте. А не строчите всякую ересь в сми.
11:36:45 12-11-2025
Гость (00:48:40 12-11-2025) Я предлагаю ввести мораторий. Всех, кто решил посудиться со ... Я соглашусь с тем, что сейчас стало очень много неадекватных претензий ко школам, но это как-то не совсем тот случай. Конечно же то, что ребенок ходил со сломанным позвоночником усугубило ситуацию. Учитель, насколько я знаю, обязан владеть основами первой помощи и понимать, когда надо вызвать скорую.
Ну а вечное отсутствие видео вообще вызывает вопросы. Понимаю желание школ заметать все под ковер, но одобрить не могу.
09:29:57 12-11-2025
Я уверена, если бы такое случилось с вашим ребёнком, вы бы так не рассуждали.
А учителей нужно ценить и уважать, это не обсужлается.
09:34:16 12-11-2025
Гостья (09:29:57 12-11-2025) Я уверена, если бы такое случилось с вашим ребёнком, вы бы т... Ну конечно же, надо свое отчаяние, обиду и боль выплеснуть хоть в какую сторону, если нет сил и возможности отомстить адресно. Лишь бы кого-нибудь зацепило беспомощной агрессией.
09:47:30 12-11-2025
Гостья (09:29:57 12-11-2025) Я уверена, если бы такое случилось с вашим ребёнком, вы бы т... Я бы искал врага в непосредственном исполнителе и его родителей. А в новости прямым текстом написано - что не собираются трогать. Но никак не в школе и учителях, ещё и компенсации.
Зачем кровь пить из событий, которые всё-равно уже никак бы глобально не повлияли на здоровье ребёнка. Ладно бы там было что-то из ряда вон выходящее. Не отбивайте у нового поколения учителей желания быть ими. Они же всё это читают, вырастают, и кто хотел стать, не решаются, засудят потом ещё.
10:00:01 12-11-2025
О, какие пространные комментарии про "пьющих кровь" родителей!
Если суд признает вину учителя, халатно относящегося к своим обязанностям, то причем родители?
10:14:06 12-11-2025
Гость (10:00:01 12-11-2025) О, какие пространные комментарии про "пьющих кровь" родителе... Пусть признаёт. Но если не признают, пусть в другой школе учат платно. Либо, какие ваши варианты компенсации учителю и школе за суету?
10:31:15 12-11-2025
Гость (10:14:06 12-11-2025) Пусть признаёт. Но если не признают, пусть в другой школе уч... Таких конфликтных предлагаю вообще законодательно лишать права на бесплатное образование. Хоть как то защитить педагогический состав от бешенных яжемамок.Хрустальные мальчики не должны удаляться от юбки мамкиной.
P.S. к педагогам отношения не имею, я отец сына, который так же учится в школе, с похожими проблемами, драками и прочим, но учу его давать сдачи, ходить на тренировку, и здоровому образу жизни. И пытаюсь из него человека вырсти здорового и подготовленного к жизни, в отличае от пончика автора поста, которму не легко будет, когда от титьки оторвут
11:05:58 12-11-2025
Гость (10:14:06 12-11-2025) Пусть признаёт. Но если не признают, пусть в другой школе уч... Вы пишете не из украины случайно? Что требуете компенсации и репарации?))) За свои же «косяки»? Школу и учителя накажут, однозначно. Чтобы внимательнее относились к здоровью детей и следили за порядком. Что повысит безопасность . Тем более, что бездействия учебного заведения нанесло ущерб государству, парень теперь не годен к военной службе.
12:38:42 12-11-2025
Гость (11:05:58 12-11-2025) Вы пишете не из украины случайно? Что требуете компенсации... Ответ на первый вопрос - нет. Дальше можно не комментировать остальные фантазии.
17:25:49 12-11-2025
Гость (11:05:58 12-11-2025) Вы пишете не из украины случайно? Что требуете компенсации... Зато сразу понятно откуда пишете Вы. Не ИЗ Украины,а С Украины. Вот так вы,скакуасы,и палитесь.
10:15:03 12-11-2025
Гость (10:00:01 12-11-2025) О, какие пространные комментарии про "пьющих кровь" родителе... Дак из-за таких родителей в школах почти не осталось учителей. Судитесь, гнобите оставшихся, сами будете учить своих детей, т.к. никто с вами и вашими "детками" дел иметь не захочет.
10:28:26 12-11-2025
Гость (10:00:01 12-11-2025) О, какие пространные комментарии про "пьющих кровь" родителе... И? чем станет легче? еще меньше станет учителей, которые вашим балбесам пытаются дать образование? Браво. вы победитель жизни
10:39:11 12-11-2025
Гость (10:28:26 12-11-2025) И? чем станет легче? еще меньше станет учителей, которые ваш... По моему мнению, это не учитель, а преступник. И ему не место в учебном заведении.
12:12:04 12-11-2025
Гость (10:39:11 12-11-2025) По моему мнению, это не учитель, а преступник. И ему не мес...
Ох, ты как, ты уже определила, кто преступник, а кто нет! Ну так иди на место учителя, поработай хоть немного. А то только умеете блажить в сети.
14:15:58 12-11-2025
Гость (12:12:04 12-11-2025) Ох, ты как, ты уже определила, кто преступник, а кто нет... Мы уже отработали своё и наши дети учились у нормальных учителей, которым не пришло бы в голову писать оправдания преступной халатности. Это вы как раз блажите, размещаете целые портянки. Вас надо держать подальше от школы.
10:44:26 12-11-2025
Гость (10:28:26 12-11-2025) И? чем станет легче? еще меньше станет учителей, которые .вашим балбесам.. А с чего вы решили, что наши дети балбесы? По своим судите?
10:31:45 12-11-2025
И мама права, убрали медиков из школы. Всю ответственность возложили на учреждение образования - вот пусть министерство, комитеты и само учреждение несет ответственность. Почему видео с камер нет? Почему скорую не вызвали?
11:49:53 12-11-2025
Гость (10:31:45 12-11-2025) И мама права, убрали медиков из школы. Всю ответственность ... Чтобы вызвать скорую, не надо медицинского образования, даже платить за связь не надо! Если ученик плачет от боли, в учитель бездушно взирает на мучения ребенка, это что за педагог такой? Или вызов скорой из школы повлечет разбирательство, а если отправить домой, то школа уже не виновата?
12:35:09 12-11-2025
странное отношение к школе. Школа - это всего лишь здание, где для обучения собираются учащиеся и учителя. Если случилась конфликтная ситуация, то объектами этой ситуации должны быть конкретные учащиеся и учителя. Сломал позвоночник ученик другому ученику - отвечай тот, кто сломал, и камера должна зафиксировать эту ситуацию. Обозвал ученик учителя - отвечай, и камера должна зафиксировать это оскорбление. Школа вообще ни каким боком. Потому что в здании школы учатся все ученики и учителя. Судиться со всей школой, значит, судиться со всеми учениками и учителями. Это глупо, не логично. Повторяю, ответственность должны нести конкретные виновные.
13:56:54 12-11-2025
гость (12:35:09 12-11-2025) странное отношение к школе. Школа - это всего лишь здание, г... Это неверно. Школа - это не здание, а организация. Иск подается к организации, а дальше сама организация и правоохранительные органы разбираются, кто там в ней виноват.
12:37:43 12-11-2025
Гость (00:48:40 12-11-2025) Я предлагаю ввести мораторий. Всех, кто решил посудиться со ... не бреши пустозвонно, будь твой внук со сломанной спиной, по другому бы комментировал
16:56:37 12-11-2025
гость (12:37:43 12-11-2025) не бреши пустозвонно, будь твой внук со сломанной спиной, по... дизлайки на твоём комменте, говорят только о твоей пустозвонности. У меня жена на машине не разъехалась на узкой дороге прям возле школы с имбецилом каким-то, когда ребёнка приехала забирать. Он ей грозил шины проколоть. Мне тоже надо жалобу на школу в прокуратуру писать, что там неудобный к ней подъезд?
12:44:02 12-11-2025
учителя отвечают за детей и на переменах, а они часто в учительской сидят. Дети должны быть в поле зрения учителя - предметника ежесекундно в течение всего учебного дня. Один учитель - предметник сдает другому учителю - предметнику класс, и чтобы дети не оставались без надзора
13:16:11 12-11-2025
гость (12:44:02 12-11-2025) учителя отвечают за детей и на переменах, а они часто в учит... Даже в колонии за заключенными не следят ежесекундно. Кто и что вам должен, успокойтесь барышня. Вы в какой колонии учились? Даже в советское время, ни кто не следил, как вы описали за детьми. Мы и дрались и карбит взрывали и с шарикоков теннисных дымовухи делали, и чем только не занимались, а учитель в учительсую идет, чтобы журнал сдать, передать другому учителю, глотнуть чашечку чая, после урока разговора и попытки докречаться до малолетток, не желающих слушать, и ни кто не обязан надзирателем над вашим пухляшом стоять. Вам в спецшколу тогда, елси такое розовое дитятко нянчите, от которого отойти нельзя.
14:53:20 12-11-2025
гость (12:44:02 12-11-2025) учителя отвечают за детей и на переменах, а они часто в учит... В семьях у родителей с одним то ребенком бывает куча приключений, то в кипяток упадет, в окошко вывалится, провод под напряжением перегрызет, в розетку пальцы сунет... А вы про одного учителя и 30 малолетних разбойников. Расмешили. Родили ребенка, так и воспитывайте. Это ваше чудо-копия, а не учителя, он не заставлял вас, мягко говоря, плодиться.
14:40:51 12-11-2025
Школа всего лишь дает знания- учит. А вот воспитывают детей их родители. Должны воспитывать. Однако были и есть дети с умственными отклонениями. Они и ведут себя соответственно. Раньше они учились в спец школах, классах для УО, позже классы выравнивания, а сейчас учатся, чаще, вместе со здоровыми детьми. И где им учиться решают только родители. Почему-то об этом никто не написал! А для каждого родителя, его чадо, самое лучшее. И таких детей становится все больше. Не удивительно, если раньше в ЗАГСе не регистрировали недееспособных граждан, то теперь можна ФСЁ! А страдают учителя и школа...