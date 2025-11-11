"Он заплакал от боли". Сибирячка судится со школой после тяжелой травмы сына

Несмотря на явные признаки серьезной травмы, педагоги не вызвали скорую помощь

11 ноября 2025, 22:30, ИА Амител

Мальчик полгода ходил в корсете / Фото: "КП-Новосибирск"

В Новосибирске 12-летний мальчик получил тяжелую травму позвоночника во время конфликта с одноклассником. Мать пострадавшего ребенка Анна* подала иск к учебному заведению после того, как у ее сына был диагностирован компрессионный перелом пяти позвонков, сообщает "КП-Новосибирск".

Инцидент произошел в одной из школ Октябрьского района во время перемены. По словам матери, конфликт между мальчиками начался с взаимных оскорблений и перерос в физическое противостояние.

«Коля* пихнул обидчика, в ответ тот разбежался и толкнул сына, тот упал на спину с рюкзаком, полным учебников. Потом обидчик сверху прыгнул на него или упал, что было точно, я не знаю. Сын услышал хруст в спине, застонал, от боли заплакал», – рассказала Анна.

Несмотря на явные признаки серьезной травмы, педагоги не вызвали скорую помощь.

«Сын терпел еще целый урок, после чего его решили отпустить домой. Педагог не стала вызывать скорую, позвонила мне, сказала, что отпускает Колю с урока», – добавила женщина.

Обследование в травмпункте выявило у мальчика компрессионный перелом пяти позвонков. Лечение растянулось на месяцы: после стационара в больнице скорой помощи и неврологического отделения последовали несколько курсов реабилитации. Сейчас школьник продолжает восстановление.

«Ребенок полгода носил корсет, часто плакал от боли. В корсете нельзя было сидеть, сын все делал стоя: завтракал, учился, читал и писал», – поделилась подробностями мать.

Пострадавший мальчик был вынужден отказаться от занятий рукопашным боем, где он ранее добивался успехов на соревнованиях. В настоящее время ему разрешено только плавание, но найти подходящего тренера оказалось сложно.

По словам Анны, в школе заявили, что записи с камер наблюдения не зафиксировали самой драки, и ознакомиться с видео смогла только инспектор по делам несовершеннолетних.

Женщина подчеркивает, что не стремится привлечь к ответственности 13-летнего обидчика, но требует компенсации от школы.

«Я многодетная мама, морально пострадала вся семья. Младшей дочке тогда было пять месяцев, и вместо того, чтобы сидеть с ней дома, я полгода ездила по реабилитациям», – объяснила Анна.

Особое возмущение женщины вызвало отсутствие внимания со стороны школы после произошедшего.

«За полгода сыну из школы ни разу не позвонили, не поздравили с Новым годом, с 23 Февраля, хотя обещали. Поэтому я решила пойти на принцип и буду судиться», – заявила она.

Прокуратура в ходе проверки установила нарушения в действиях педагогического состава. Судмедэкспертиза классифицировала травмы как тяжкий вред здоровью. В июле 2025 года прокуратура направила иск в суд в защиту интересов несовершеннолетнего.

*Имена изменены

