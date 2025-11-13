Москва всегда понимала опасность такого сценария, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

13 ноября 2025, 08:30, ИА Амител

Москва / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Москва согласилась со словами президента Сербии Александра Вучича, который заявил, что Европа давно "готовится к войне с Россией". Страна всегда понимала опасность подобного сценария и заранее делала все для своей безопасности. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал корреспонденту Life Александру Юнашеву.

«Наше видение совпадает [с позицией Вучича]. Действительно, очень такие промилитаристские настроения в европейских странах. Такая атмосфера действительно есть, это плохо. Но мы, собственно, всегда понимали, что такая опасность существует, поэтому все меры для обеспечения своих интересов и безопасности принимали заблаговременно», – отметил Песков.

Также представитель Кремля добавил, что ряд европейских государств "вымучивает из себя увеличение военных бюджетов". В пример он привел Польшу, где расходы достигли почти 5% ВВП страны. Со слов Пескова, это приведет к перенапряжению всей экономики и тяжелым для нее последствиям.

Ранее сербский лидер Александр Вучич заявил, что война между Европой и Россией становится все более очевидной. Так он отреагировал на слова начальника Главного штаба ВС Франции Фабьена Мандона о том, что французская армия должна подготовиться к столкновению с Россией через три-четыре года.

«По мере того, как я анализирую факты, я прихожу к выводу, что война между Европой и Россией становится все более очевидной. Это не пустая весть. Все к ней готовятся. Это заявил чрезвычайно ответственный генерал», – сказал Вучич в эфире телеканала Pink.

Ранее глава Сербии отказался подписывать антироссийскую декларацию на саммите "Украина – Юго-Восточная Европа". Он призвал к усилению диалога и скорому достижению мира. Вучич стал единственным участником переговоров, который не подписал документ.