"Опасность есть". В Кремле заявили, что видят подготовку Европы к войне с Россией
Москва всегда понимала опасность такого сценария, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
13 ноября 2025, 08:30, ИА Амител
Москва согласилась со словами президента Сербии Александра Вучича, который заявил, что Европа давно "готовится к войне с Россией". Страна всегда понимала опасность подобного сценария и заранее делала все для своей безопасности. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал корреспонденту Life Александру Юнашеву.
«Наше видение совпадает [с позицией Вучича]. Действительно, очень такие промилитаристские настроения в европейских странах. Такая атмосфера действительно есть, это плохо. Но мы, собственно, всегда понимали, что такая опасность существует, поэтому все меры для обеспечения своих интересов и безопасности принимали заблаговременно», – отметил Песков.
Также представитель Кремля добавил, что ряд европейских государств "вымучивает из себя увеличение военных бюджетов". В пример он привел Польшу, где расходы достигли почти 5% ВВП страны. Со слов Пескова, это приведет к перенапряжению всей экономики и тяжелым для нее последствиям.
Ранее сербский лидер Александр Вучич заявил, что война между Европой и Россией становится все более очевидной. Так он отреагировал на слова начальника Главного штаба ВС Франции Фабьена Мандона о том, что французская армия должна подготовиться к столкновению с Россией через три-четыре года.
«По мере того, как я анализирую факты, я прихожу к выводу, что война между Европой и Россией становится все более очевидной. Это не пустая весть. Все к ней готовятся. Это заявил чрезвычайно ответственный генерал», – сказал Вучич в эфире телеканала Pink.
Ранее глава Сербии отказался подписывать антироссийскую декларацию на саммите "Украина – Юго-Восточная Европа". Он призвал к усилению диалога и скорому достижению мира. Вучич стал единственным участником переговоров, который не подписал документ.
- "По мере того, как я анализирую факты, я прихожу к выводу, что война между Европой и Россией становится все более очевидной."---------- Если мой сосед будет хвалится Буревестниками, Посейдонами, то у меня нервы не железные.
Гость (08:38:23 13-11-2025) - "По мере того, как я анализирую факты, я прихожу к выводу,... Как будто они не хвалят я своими новейшими танками, зенитками, ну и много чем другим? Просто до нас это не доходит, цензурят много чего.
Гость (08:47:53 13-11-2025) Как будто они не хвалят я своими новейшими танками, зениткам... Гост, если бы ты знал, что у них, то сошел с ума - почему у нас такой хлам. Мерседес, Тойота и наш АвтоТаз в твоих руках, это аргумент?
Гость (10:29:54 13-11-2025) Гост, если бы ты знал, что у них, то сошел с ума - почему у ... Гость, ты млеешь перед твоими господами, которые дозволяют тебе пользоваться благами их цивилизации, но это, во-первых, не значит, что остальные должны им за это тоже лизать. А во-вторых, не факт, что они легко и не напрягаясь могут нагнуть нас, сиволапых. Если бы это было так, им не пришлось бы готовится. Когда-то сильно отстававшие в развитии от других стран монголы, у которых вообще не было никакого ВВП, захватили полмира. И Римскую империю развалили нецивилизованные варвары. Поэтому вы сильно щеки не надувайте, вы вместе со своими высокими технологиями уже не раз приходили в сиволапую Росси, где вас неграмотные ватники опускали по полной. Лучше бы не наступать больше на грабли
Гость (11:47:50 13-11-2025) Гость, ты млеешь перед твоими господами, которые дозволяют т... Ну так дикость всегда побеждают развитие и цивилизацию. Ясен пень, дикари устойчивей.
Гость (08:38:23 13-11-2025) - "По мере того, как я анализирую факты, я прихожу к выводу,... Если ты в это не веришь, дернешься на соседа. А если знаешь, что сосед тебя ушатает, не рискнешь
Гость (09:42:09 13-11-2025) Если ты в это не веришь, дернешься на соседа. А если знаешь,... Дело не в этом. Если ты загнал крысу в угол, то она по любому на тебя прыгнет. Так и здесь, если верхушки(всякие Макроны,Мерцы и т д) ЕС не устроят войну с нами, то новые власти, которые придут, а они точно придут(потому что экономика при старых рушится, народ не доволен) пересажают старые 100%
Гость (08:38:23 13-11-2025) - "Если мой сосед будет хвалится Буревестниками, Посейдонами, то у меня нервы не железные.
Они уже не хотят покупать за недорого природные ресурсы у соседа. Они давно планируют тупо отжать и пользоваться всем бесплатно. Только Буревестники и Посейдоны могут их предостеречь. Наш мир устроен по законам силы. Увы, но это так.
Гость (10:47:31 13-11-2025) ... Если бы я смотрел тупо телевизор, то бы точно сочинил как ты.
Гость (11:46:09 13-11-2025) Если бы я смотрел тупо телевизор, то бы точно сочинил как ты... У меня нет телевизора лет20! А вот ты явно его смотришь, поскольку знаешь, о чем там вещают)))
Ещё в 90е родственник, работавший в ведущих Странах Старого Света, приезжая в отпуск говорил молодому подрастающему поколению: "Вам придется повоевать! "Там" зубы точат на наши ресурсы. Считают, что несправедливо, когда столько природных богатств принадлежат одной стране". У меня было скептическое отношение к таким речам, приехал человек в отпуск, расслабился... Но он оказался прав, к сожалению.
Гость (08:38:23 13-11-2025) - "По мере того, как я анализирую факты, я прихожу к выводу,... Вот именно от того, что знают про Буревестники и Посейдоны, не лезут. Как и про ядерное оружие
подгоготовку Европы к войне с Россией --- примерно каждые 30-50 лет. В этот раз даже затянулось. Это из-за ЯО
В настоящее время еропа поставляет оружие,которое убивает российских солдат.
Можт всё наоборот?
Странные они всё таки, мы вроде бы ни каких поводов для подобных переживаний не даём
вучич скидку за газок клянчит, на дешевом газе его власть, собственно и держится.
месседж до безобразия простой - я ваш главный форпост на переднем краю - любите мен и берегите
Так наши перекуры и барыги деньги туда вывели и думают что умные! А гражданам которых они ограбили на эти капиталы все расхлёбывать, и это каждые 100 лет. Все по кругу! Ни черта не умнеют!
Да не в первый это раз, пока опять по сопатке не получат, не успокоятся.