Опасные погодные явления с мощнейшими осадками вскоре накроют Сибирь
В регионах ожидаются сильные дожди, грозы и ветер
04 августа 2025, 12:44, ИА Амител
Гроза / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
В регионах Сибири в ближайшие дни ожидаются сильные дожди, грозы и ветер, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Как отметил синоптик, резкое похолодание, пришедшее в Сибирь, приведет к мощнейшим осадкам.
В частности, в Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской, Иркутской областях, Алтайском крае и Республике Алтай прогнозируются сильные дожди, ливни, грозы, град, ветер до 25 м/с и более.
«Это в совокупности опасное явление», – подчеркнул Вильфанд.
13:15:53 04-08-2025
А если этого всего не будет у нас, то Вильфанду штраф будет или выговор?
13:53:18 04-08-2025
Гость (13:15:53 04-08-2025) А если этого всего не будет у нас, то Вильфанду штраф будет ... премия,
13:56:19 04-08-2025
Сильные осадки Алтаю нужны. Хотя бы в горах.
Уровень рек сейчас как в сентябре, аномально низкий. Антирекорд уровня за последние десятилетия.