В регионах ожидаются сильные дожди, грозы и ветер

04 августа 2025, 12:44, ИА Амител

Гроза / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В регионах Сибири в ближайшие дни ожидаются сильные дожди, грозы и ветер, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как отметил синоптик, резкое похолодание, пришедшее в Сибирь, приведет к мощнейшим осадкам.

В частности, в Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской, Иркутской областях, Алтайском крае и Республике Алтай прогнозируются сильные дожди, ливни, грозы, град, ветер до 25 м/с и более.