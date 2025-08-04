НОВОСТИОбщество

Опасные погодные явления с мощнейшими осадками вскоре накроют Сибирь

В регионах ожидаются сильные дожди, грозы и ветер

04 августа 2025, 12:44, ИА Амител

Гроза / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI
В регионах Сибири в ближайшие дни ожидаются сильные дожди, грозы и ветер, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как отметил синоптик, резкое похолодание, пришедшее в Сибирь, приведет к мощнейшим осадкам.

В частности, в Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской, Иркутской областях, Алтайском крае и Республике Алтай прогнозируются сильные дожди, ливни, грозы, град, ветер до 25 м/с и более. 

«Это в совокупности опасное явление», – подчеркнул Вильфанд.

Алтайский край Погода Сибирь

Avatar Picture
Гость

13:15:53 04-08-2025

А если этого всего не будет у нас, то Вильфанду штраф будет или выговор?

Avatar Picture
Гость

13:53:18 04-08-2025

Гость (13:15:53 04-08-2025) А если этого всего не будет у нас, то Вильфанду штраф будет ... премия,

Avatar Picture
Гость

13:56:19 04-08-2025

Сильные осадки Алтаю нужны. Хотя бы в горах.
Уровень рек сейчас как в сентябре, аномально низкий. Антирекорд уровня за последние десятилетия.

