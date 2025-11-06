Опасный тренд. Россиянки начали брить губы вслед за блогерами

Процедура опасна и не имеет ничего общего с профессиональным уходом

06 ноября 2025, 09:45, ИА Амител

В социальных сетях распространяется новый бьюти-тренд – девушки начали брить губы. Как пояснила косметолог Карина Шахназарян, речь идет не о зоне над верхней губой, а о самих губах: блогерши срезают бритвой верхний слой кожи, надеясь избавиться от шелушений и сделать поверхность гладкой. Об этом пишет RostovGazeta.

По словам специалиста, такая процедура опасна и не имеет ничего общего с профессиональным уходом.

«Бритье губ может привести к микротравмам, воспалениям и даже рубцеванию нежной кожи. Одна из моих пациенток попробовала тренд и теперь не может использовать косметику для губ до полного заживления ран, ей нельзя есть острую или соленую пищу, чтобы не вызвать раздражение», – рассказала Шахназарян.

Эксперт предупреждает, что для устранения сухости и шелушения существуют безопасные методы – мягкие пилинги, бальзамы с увлажняющими компонентами и скрабы. Использование бритвы, напротив, может усугубить проблему.

При регулярном повреждении кожи губ возможно образование хронических трещин и повышенная чувствительность к внешним воздействиям, добавила специалист.

