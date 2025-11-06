Опасный тренд. Россиянки начали брить губы вслед за блогерами
Процедура опасна и не имеет ничего общего с профессиональным уходом
06 ноября 2025, 09:45, ИА Амител
В социальных сетях распространяется новый бьюти-тренд – девушки начали брить губы. Как пояснила косметолог Карина Шахназарян, речь идет не о зоне над верхней губой, а о самих губах: блогерши срезают бритвой верхний слой кожи, надеясь избавиться от шелушений и сделать поверхность гладкой. Об этом пишет RostovGazeta.
По словам специалиста, такая процедура опасна и не имеет ничего общего с профессиональным уходом.
«Бритье губ может привести к микротравмам, воспалениям и даже рубцеванию нежной кожи. Одна из моих пациенток попробовала тренд и теперь не может использовать косметику для губ до полного заживления ран, ей нельзя есть острую или соленую пищу, чтобы не вызвать раздражение», – рассказала Шахназарян.
Эксперт предупреждает, что для устранения сухости и шелушения существуют безопасные методы – мягкие пилинги, бальзамы с увлажняющими компонентами и скрабы. Использование бритвы, напротив, может усугубить проблему.
При регулярном повреждении кожи губ возможно образование хронических трещин и повышенная чувствительность к внешним воздействиям, добавила специалист.
Ранее сообщалось, что в соцсетях набирает популярность новый косметический тренд – техника коррекции губ под названием "заячьи губки". Процедура предполагает создание выраженного объема с акцентом на верхнюю губу, за счет чего формируется характерный приподнятый контур.
09:54:25 06-11-2025
из новостей про безопасные счета, мы уже поняли, что на россиян и россиянок особых надежд, лучше не возлагать,
09:57:41 06-11-2025
Мозг им точно брить не нужно - он у них и так гладкий ( без извилин - если кто не допонял о чем речь)
10:20:15 06-11-2025
брить, простите что? губы?!
губы, которые на лице, я правильно понимаю?
да уж... их уже не вылечить.
14:00:35 06-11-2025
Элен без ребят (10:20:15 06-11-2025) брить, простите что? губы?! губы, которые на лице, я пра... просто блогеры неправильно объяснили какие)))))
10:21:16 06-11-2025
Дураков в россии лет на 100 припасено
12:58:24 06-11-2025
Гость (10:21:16 06-11-2025) Дураков в россии лет на 100 припасено... Их, к сожалению, абсолютное большинство в нашей стране. С очень далеких царских времена. И так будет всегда((((
10:37:19 06-11-2025
Да пусть бреют, если мозгов нет. Быстрее в ящик сыграют, естественный отбор безмозглых
10:45:24 06-11-2025
Не видел, значит скоро увижу.
Можно наждачкой, или просто болгаркой.
13:10:18 06-11-2025
Musik (10:45:24 06-11-2025) Не видел, значит скоро увижу. Можно наждачкой, или прост... Ну вот зачем Вы им идеи подбрасываете ;-)
10:54:53 06-11-2025
Благодаря СМИ я узнал массу новой информации о поведении самок человеков.
11:16:28 06-11-2025
Ну брить уже не модно- развивается новые тренд - выщипывание губ плоскогубцами
14:50:43 06-11-2025
Гость (11:16:28 06-11-2025) Ну брить уже не модно- развивается новые тренд - выщипывание... Мде, я не хочу это видеть точно :-)
20:21:46 06-11-2025
Гость (14:50:43 06-11-2025) Мде, я не хочу это видеть точно :-)... ААААА пойду глаза побрею перед сном, язык завтра, губы не обрасли еще со вчера.
12:00:37 06-11-2025
они дуры? они дуры