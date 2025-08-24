Опека забрала ребенка у матери-вебкамщицы в Новосибирске

Женщина забывала мальчика в такси

24 августа 2025, 16:30, ИА Амител

Ребенок / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Новосибирске органы опеки изъяли шестилетнего мальчика у 30-летней матери, работавшей в сфере вебкам-индустрии, после многократных случаев грубого нарушения родительских обязанностей, сообщает "КП-Новосибирск".

По свидетельствам знакомых и официальным документам, женщина систематически оставляла ребенка без присмотра: 1 мая 2024 года мальчик самостоятельно ушел из квартиры и был найден правоохранителями, а 29 апреля потерялся по дороге в магазин и спустя два с половиной часа был возвращен домой с участием полиции.

Мать регулярно пропускала посещения детского сада, указывая в объяснительных записках такие причины как "была нетрезва" или "забыла ребенка в такси". Кроме того, она неоднократно появлялась с сыном в состоянии алкогольного опьянения в публичных местах, включая случай распития пива с компанией нетрезвых мужчин у территории детского сада.

В марте 2025 года мальчик был помещен в реабилитационный центр, а суд инициировал процесс о лишении матери родительских прав.

Несмотря на подачу апелляции, женщина отказалась от помощи в трудоустройстве и возобновила отношения с сожителем, ранее замеченным в применении насилия к ней и ребенку.