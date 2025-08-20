В Сибири мать продала младенца через объявление

Подсудимая отдала ребенка за 23 тысячи рублей

Свердловский районный суд Иркутска вынес приговор 33-летней местной жительнице, признанной виновной в продаже собственного ребенка, сообщает пресс-служба суда Иркутской области.

Как установило следствие, в июне 2017 года женщина, не имевшая постоянного дохода и жилья, разместила в социальной сети объявление о "безвозмездной передаче" новорожденного сына на воспитание.

На призыв откликнулась 17-летняя девушка, которая забрала младенца у здания вокзала Иркутск-Пассажирский, передав биологической матери 23 тысячи рублей вопреки первоначальной договоренности о безвозмездной передаче.

Дело раскрылось лишь в 2024 году, когда органы опеки начали проверку места нахождения ребенка осужденной. Выяснилось, что все эти годы мальчик проживал у приобретшей его девушки, которая фактически стала его приемной матерью.

Суд квалифицировал действия биологической матери по статье 127 ("Торговля людьми в отношении несовершеннолетнего"). С учетом предыдущих судимостей женщина приговорена к шести годам колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

