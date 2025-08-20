В Сибири мать продала младенца через объявление
Подсудимая отдала ребенка за 23 тысячи рублей
20 августа 2025, 11:15, ИА Амител
Свердловский районный суд Иркутска вынес приговор 33-летней местной жительнице, признанной виновной в продаже собственного ребенка, сообщает пресс-служба суда Иркутской области.
Как установило следствие, в июне 2017 года женщина, не имевшая постоянного дохода и жилья, разместила в социальной сети объявление о "безвозмездной передаче" новорожденного сына на воспитание.
На призыв откликнулась 17-летняя девушка, которая забрала младенца у здания вокзала Иркутск-Пассажирский, передав биологической матери 23 тысячи рублей вопреки первоначальной договоренности о безвозмездной передаче.
Дело раскрылось лишь в 2024 году, когда органы опеки начали проверку места нахождения ребенка осужденной. Выяснилось, что все эти годы мальчик проживал у приобретшей его девушки, которая фактически стала его приемной матерью.
Суд квалифицировал действия биологической матери по статье 127 ("Торговля людьми в отношении несовершеннолетнего"). С учетом предыдущих судимостей женщина приговорена к шести годам колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.
Ране в Новосибирске выставили на продажу маленького мальчика.
11:21:41 20-08-2025
А какова оценка действий покупательницы ребёнка? Ей что будет?
19:04:22 20-08-2025
Гость (11:21:41 20-08-2025) А какова оценка действий покупательницы ребёнка? Ей что буде... ну может она действительно хочет ребенка и воспитает его лучше родившей.
11:32:15 20-08-2025
а малыш где ? почему не написали ?
11:44:07 20-08-2025
Гость (11:32:15 20-08-2025) а малыш где ? почему не написали ? ... Вернули матери, потому что она же мать.
15:05:44 20-08-2025
Гость (11:44:07 20-08-2025) Вернули матери, потому что она же мать....
Прямо в колонию? Прикольно
12:22:58 20-08-2025
иногда чайник на авито продать сложнее, да и выставить бывают свои сложности. А тут человека продали
15:21:40 20-08-2025
Гость (12:22:58 20-08-2025) иногда чайник на авито продать сложнее, да и выставить бываю... Так то сейчас, а то было в 2017 году, тогда все было проще и лучше.