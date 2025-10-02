Опять пять. Строители Барнаула готовятся к торгам, где разыграют еще 84 га у аэропорта

Стало известно количество застройщиков, которые будут участвовать в новых аукционах от "Дом.рф"

02 октября 2025, 08:26, ИА Амител

Участок от "Дом.рф" на Павловском тракте под застройку / Фото: "Дом.рф"

Сразу два аукциона по продаже участков на Павловском тракте под застройку пройдет в Барнауле 3 октября. Размер одной площадки – 41,3 га, другой – 42,3 га. Уже известно, что за каждый лот будут бороться пять претендентов. Кто именно – "Дом.рф" не раскрывает: участникам присвоены лишь номера.

Меньше, но дороже

Несмотря на то, что участки имеют почти одинаковую площадь, их начальная стоимость существенно отличается. Так, для 41,3 га "Дом.рф" установил минимальную цену в 8,7 млн, для 42,3 га – 1,9 млн. Вероятно, на стоимость влияет расположение земель: чем площадка ближе к существующей зоне застройки, тем она дороже.

Отличается и заявленный срок освоения: 41,3 га победитель должен застроить в течение 11,5 года, вторую площадку – за 13,5 года. Остальные условия работы на аукционных землях практически идентичны. Одно из спорных требований – передача квартир "Дом.рф".

«Победитель торгов обязан обеспечить передачу АО "Дом.рф" по результатам строительства долю площади жилых и нежилых помещений в размере 2% соответственно от общей площади жилых помещений и общей площади нежилых помещений в каждом многоквартирном доме», – указано в извещении к торгам.

Спорно и сложно

На первом аукционе, где разыграли право застройки 86 га, также было пять участников: "Союз", "Жилищная инициатива", "Алгоритм" и две компании из Краснодарского края. Победителем стал "Союз", предложивший за участок чуть больше 100 млн рублей (при начальной цене в 1 млн).

Как сообщили amic.ru в "Алгоритме", девелопер намерен бороться за другие участки на Павловском тракте. Всего "Дом.рф" планирует отдать под застройку 11 участков (включая один разыгранный и два выставленных на торги) площадью более 400 га.

Добавим, что, по мнению участников рынка, аукционы несут большие риски для застройщиков: работа в рамках комплексного развития территорий принуждает девелоперов построить сети, дороги, а также социальные объекты. Помощь в возведении инфраструктуры может оказать регион или город (если между ними и застройщиком будет заключено соответствующее соглашение). Но это маловероятно. Так считает председатель регионального Союза строителей Александр Мишустин.