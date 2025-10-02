Опять пять. Строители Барнаула готовятся к торгам, где разыграют еще 84 га у аэропорта
Стало известно количество застройщиков, которые будут участвовать в новых аукционах от "Дом.рф"
02 октября 2025, 08:26, ИА Амител
Сразу два аукциона по продаже участков на Павловском тракте под застройку пройдет в Барнауле 3 октября. Размер одной площадки – 41,3 га, другой – 42,3 га. Уже известно, что за каждый лот будут бороться пять претендентов. Кто именно – "Дом.рф" не раскрывает: участникам присвоены лишь номера.
Меньше, но дороже
Несмотря на то, что участки имеют почти одинаковую площадь, их начальная стоимость существенно отличается. Так, для 41,3 га "Дом.рф" установил минимальную цену в 8,7 млн, для 42,3 га – 1,9 млн. Вероятно, на стоимость влияет расположение земель: чем площадка ближе к существующей зоне застройки, тем она дороже.
Отличается и заявленный срок освоения: 41,3 га победитель должен застроить в течение 11,5 года, вторую площадку – за 13,5 года. Остальные условия работы на аукционных землях практически идентичны. Одно из спорных требований – передача квартир "Дом.рф".
Участок от "Дом.рф" на Павловском тракте под застройку / Фото: "Дом.рф"
«Победитель торгов обязан обеспечить передачу АО "Дом.рф" по результатам строительства долю площади жилых и нежилых помещений в размере 2% соответственно от общей площади жилых помещений и общей площади нежилых помещений в каждом многоквартирном доме», – указано в извещении к торгам.
Спорно и сложно
На первом аукционе, где разыграли право застройки 86 га, также было пять участников: "Союз", "Жилищная инициатива", "Алгоритм" и две компании из Краснодарского края. Победителем стал "Союз", предложивший за участок чуть больше 100 млн рублей (при начальной цене в 1 млн).
Как сообщили amic.ru в "Алгоритме", девелопер намерен бороться за другие участки на Павловском тракте. Всего "Дом.рф" планирует отдать под застройку 11 участков (включая один разыгранный и два выставленных на торги) площадью более 400 га.
Добавим, что, по мнению участников рынка, аукционы несут большие риски для застройщиков: работа в рамках комплексного развития территорий принуждает девелоперов построить сети, дороги, а также социальные объекты. Помощь в возведении инфраструктуры может оказать регион или город (если между ними и застройщиком будет заключено соответствующее соглашение). Но это маловероятно. Так считает председатель регионального Союза строителей Александр Мишустин.
«В городе лишних денег нет. Тем более что в прошлом году застройщики подписали постановление о добровольном взносе в бюджет города 4663 рубля с каждого квадратного метра жилья. То есть кто-то будет скидываться, а кому-то город должен строить? Вопросов больше, чем ответов, это уравнение с неизвестными», – отметил Мишустин.
08:32:18 02-10-2025
Зато не проехать, будет стоять Павловский , строителей, машину поставить - гараж за 5 км от дома..... Все для постройки - "студио 10 кв" и максимального набития карманов!
16:07:44 02-10-2025
Гость (08:32:18 02-10-2025) Зато не проехать, будет стоять Павловский , строителей, маши... так уже стоит....
09:05:30 02-10-2025
весь мир уже отказался от гетто с человейниками.
все смотрели орел и решку, там есть выпуск про сиэтл, наверняка также еще много где - в центре нет машин, а есть отличная транспортная инфраструктура и люди с комфортом живут в ижс за городом, или в 20 минутах езды др центра.
там есть все, подъездные пути, инфраструктура - все.
барнаул, как и любой постсоветский город просто не приспособлен для этих человейников, где в каждой семье по одной-две машины
12:54:09 02-10-2025
Гость (09:05:30 02-10-2025) весь мир уже отказался от гетто с человейниками.все смот... какой наивный, там разбивка есть по расе, районам, а школа в 20 км ближайшая с магазинами.
09:32:38 02-10-2025
новые трассы не планируют, существующие не модернизируют, зато продолжается такими застройками приближение к постоянному транспортному коллапсу.
10:07:56 02-10-2025
Гость (09:32:38 02-10-2025) новые трассы не планируют, существующие не модернизируют, за... Еще 10–15 лет, и всё, Павлик в стопе в обе стороны.
10:19:40 02-10-2025
А когда будут отдавать гектары под офисную и деловую застройку? Должно же быть понимание, что если большую часть города поселить на одном конце города, а подавляющее большинство офисов и рабочих мест на другом конце города это приведет к транспортному коллапсу. Сделать нормальный деловой квартал в районе новостроек.
10:34:48 02-10-2025
В этот раз ставлю на Алгоритм, в следующий на ЖИ. Ведь аукционы у нас честные и прозрачные.
11:13:19 02-10-2025
За Алгоритм тоже
12:29:54 02-10-2025
а ничо что самолеты будут разворачиваться прямо над домамаи? лить топливо
13:01:09 02-10-2025
Гость (12:29:54 02-10-2025) а ничо что самолеты будут разворачиваться прямо над домамаи?... Нормально. Главное денежку срубить. А то что в город заехать-выехать можно спокойно только ночью... Ну так в Сибири дефицит земли
13:29:38 02-10-2025
Гость (12:29:54 02-10-2025) а ничо что самолеты будут разворачиваться прямо над домамаи?... зато вид по утрам, просыпаешься а у тебя зелененький S7 перед окно на посадку заходит))))
14:08:54 02-10-2025
Гость (13:29:38 02-10-2025) зато вид по утрам, просыпаешься а у тебя зелененький S7 пере... Беззвучно)))
14:48:57 02-10-2025
а почему вы не сказали что в новых кварталах радио и телевизор и часть сотовых диапазонов работать не будут. Все будет глушиться на корню потому что они в рабочей зоне аэропорта находятся
00:08:26 03-10-2025
Лучше бы заводы строили чем безликие человейники