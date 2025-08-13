Оренбуржца чуть не пристрелили из-за мороженного, брошенного мимо урны

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве

13 августа 2025, 19:04, ИА Амител

Жителя Оренбурга чуть не пристрелили из-за мороженного. Как сообщает 56orb.ru, инцидент произошел возле одного из местных кафе в селе Шарлык.

По предварительной информации, между жителем села и пассажиром автобуса возник словесный спор, из-за того, что последний выбросил остатки мороженого мимо урны. Спор быстро набирал обороты и вскоре мужчина достал из своего автомобиля предмет, похожий на пистолет, а после скрылся.

В ходе разыскных мероприятий был задержан 37-летний подозреваемый. При обыске у него обнаружили пистолет, стреляющий резиновыми пулями. Оружие направлено на экспертизу. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.