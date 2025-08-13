Оренбуржца чуть не пристрелили из-за мороженного, брошенного мимо урны
Возбуждено уголовное дело о хулиганстве
13 августа 2025, 19:04, ИА Амител
Жителя Оренбурга чуть не пристрелили из-за мороженного. Как сообщает 56orb.ru, инцидент произошел возле одного из местных кафе в селе Шарлык.
По предварительной информации, между жителем села и пассажиром автобуса возник словесный спор, из-за того, что последний выбросил остатки мороженого мимо урны. Спор быстро набирал обороты и вскоре мужчина достал из своего автомобиля предмет, похожий на пистолет, а после скрылся.
В ходе разыскных мероприятий был задержан 37-летний подозреваемый. При обыске у него обнаружили пистолет, стреляющий резиновыми пулями. Оружие направлено на экспертизу. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
19:14:44 13-08-2025
а чё вы такие дерзкие ?!
Чё быкуете ?!
Хотите проблем ?!
На каждый ваш дерзкий выпад будет реакция!!!
На каждый ваш выпад будет реакция!!!
А оно тебе надо ?
У чувака может просто день не задался...
Может от дворником в этом районе подрабатывает для души, чтоб к людям ближе быть...
А ты, трам-тара-рам,мороженое мимо урны...
20:17:57 13-08-2025
Шинник (19:14:44 13-08-2025) а чё вы такие дерзкие ?!Чё быкуете ?!Хотите проблем ... Что сказать то хотел?
20:04:55 13-08-2025
Ну раз в детстве не объяснили , что мусорить плохо. Вот и получил, за свинство.
20:21:30 13-08-2025
Хотел показать как тяжело собирать выбитые зубы и мороженое, поломаными руками?
09:31:12 14-08-2025
Гость (20:21:30 13-08-2025) Хотел показать как тяжело собирать выбитые зубы и мороженое,... но в итоге и показать не смог и на бутылку присел. сразу видно - афторитет!
12:46:52 14-08-2025
Бывает.
Не проблема наклониться, поднять свое оброненное и заново направить в урну