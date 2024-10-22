Организаторы "Народного знака качества" предостерегают участников от накруток

Ненастоящие голоса будут сняты, а компании рискуют выбыть из проекта

22 октября 2024, 08:30, ИА Амител

"Народный знак качества" / Фото: Татьяна Алдабаева

"Народный знак качества" – известная и масштабная премия, которую ежегодно вручают самым любимым алтайским компаниям. Главная задача проекта – выбрать поистине народные кафе, медицинскую клинику, учреждение дополнительного образования, автосервис и так далее. Голосуют в премии жители Алтайского края, и чтобы все проходило честно, организаторы четко отслеживают этот процесс. И предупреждают: компании, накручивающие голоса, их потеряют. Особенно злостные нарушители будут исключены.

Накрутка? Мы увидим

Голосование происходит на сайте народныйзнаккачества.рф. Контролем за его работой занимается специальный отдел, куда входят профессионалы в сфере компьютерных и диджитал-технологий.

Да, мы знаем, что существуют различные способы: накрутка голосов ботами, закуп голосов реальных людей на буксах, голоса с массовых одноразовых аккаунтов. И у нас есть несколько степеней защиты.

Во-первых, автоматические системы проверки. Сайт настроен на мониторинг активности и выявления подозрительных действий. Аналитики регулярно проверяют сигналы системы и анализируют поступающие данные, в случае выявления аномалий или нарушений подозрительные голоса снимаются.

Во-вторых, на сайте проводится и ручная модерация, которая помогает выявлять сложные и менее очевидные попытки манипуляции результатами. Все это обеспечивает тщательный контроль за голосованием.

Будь честным

Попадание в топ-10 в премии – это уже маленькая победа. Ведь вы – одна из десяти компаний в своей номинации, значит, покупатели/клиенты вас знают. Это приятно и почетно. Но, конечно, куда почетнее обойти конкурентов и стать победителем. В порыве азарта некоторые готовы на все, чтобы получить заветную статуэтку.

И многое условиями премии разрешено. Например, рассказывать о "Народном знаке качества" и призывать голосовать за себя в соцсетях, на своем сайте, в СМИ, да где угодно. Можно проводить розыгрыши между проголосовавшими или как-то иначе поощрять тех, кто вас поддержал. И такая активность очень помогает компаниям в этом проекте.

Но любой голос должен быть от реального человека, того, кто действительно знает компанию и участвует в выборе победителей сознательно. В этом и есть суть премии – выбрать реальных любимчиков. Искусственная победа не даст ничего, кроме удовлетворения нечестных бизнес-амбиций.

"Одна из главных задач "Народного знака качества" – помочь бизнесу Алтайского края получить честный срез мнений клиентов компаний, которые работают на территории нашего региона. Накрутки не помогают в достижении этой цели. И уж тем более не помогают завоевать народную любовь", – отметила главный редактор радиостанции Business FM Барнаул (на волне 90,7 FM).

Напомним, радио Business FM ("Бизнес ФМ") Барнаул и информационный портал amic.ru – организаторы премии. В реализации этого крутого проекта нам помогает digital-агентство Zavod (диджитал-агентство "Завод") и вся команда Медиагруппы FM-Продакшн.

Что грозит нарушителям?

По условиям проекта, которые прописаны в положении, нечестные голоса снимаются. А компании получают предупреждения. Те, кто продолжает получать голоса запрещенными способами, лишатся права участвовать в премии.

"В случае обнаружения использования инструментов по накрутке голосов и их фальсификации, организаторы вправе снять накрученные голоса до того количества, которое было на момент начала подозрительной активности. Также компания может быть исключена из конкурса по решению организатора", – сказано в положении.

В истории премии уже были прецеденты со снятием компаний. Так, в 2022 году накрутки сразу нескольких компаний не позволили достоверно и честно определить победителя в номинациях "Автосалон года" и "Фастфуд года". Поэтому было принято решение вообще исключить их из конкурса. В 2023 году у нескольких участников сняли накрученные голоса. Такое уже было и в 2024 году.

Уважаемые участники проекта, давайте побеждать честно!