Орскую школьницу избили из-за симпатии "не тех" мальчиков
Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего
05 октября 2025, 10:30, ИА Амител
В Орске произошел шокирующий случай жестокости среди подростков. 12-летняя Оля была избита компанией из десяти сверстников в свой день рождения. По информации Telegram-канала Baza, девочку оттащили в поле, где подвергли издевательствам: пинали по телу и в пах, бросали в нее зажженные спички, поджигали, выдирали волосы и плевали на нее.
После избиения агрессоры заставили девочку встать на колени и потребовали извинений. Как пояснила мать пострадавшей, причиной нападения стало то, что Оля понравилась "не тем" мальчикам и одевалась "не по правилам".
Подростки пытались скрыть свое преступление, запретив девочке рассказывать о случившемся. Однако когда ребенок вернулся домой с серьезными травмами, мать вызвала скорую помощь.
Медики диагностировали у Оли черепно-мозговую травму, ушибы паховой и брюшной полости, а также ожоги. В настоящее время девочка получает необходимую медицинскую помощь, а правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего.
10:44:43 05-10-2025
Вот жто твари так твари
13:00:04 05-10-2025
Школа это кошмар, когда уже наведут в ней порядок, наверняка есть страны в которых справились с беспредельном в школах, можно было бы перенять опыт.
13:56:52 05-10-2025
Гость (13:00:04 05-10-2025) Школа это кошмар, когда уже наведут в ней порядок, наверняка... в сша полный порядок. раз в месяц производят отстрел ублюдков
17:00:51 05-10-2025
Гость (13:00:04 05-10-2025) Школа это кошмар, когда уже наведут в ней порядок, наверняка... все идёт из семьи
19:34:43 05-10-2025
Элен без ребят (17:00:51 05-10-2025) все идёт из семьи... Не из семьи,а из безнаказанности
19:18:23 05-10-2025
Гость (13:00:04 05-10-2025) Школа это кошмар, когда уже наведут в ней порядок, наверняка... Кошмар это вы(именно с маленькой буквы) и вам подобные, которые решили что вам все и все должны, в том числе и заниматься воспитанием ваших детей
19:15:44 05-10-2025
Вот детки то пошли не дай бог