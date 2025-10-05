Орскую школьницу избили из-за симпатии "не тех" мальчиков

Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего

05 октября 2025, 10:30, ИА Амител

Избитая девочка / Фото: Telegram-канал Baza

В Орске произошел шокирующий случай жестокости среди подростков. 12-летняя Оля была избита компанией из десяти сверстников в свой день рождения. По информации Telegram-канала Baza, девочку оттащили в поле, где подвергли издевательствам: пинали по телу и в пах, бросали в нее зажженные спички, поджигали, выдирали волосы и плевали на нее.

После избиения агрессоры заставили девочку встать на колени и потребовали извинений. Как пояснила мать пострадавшей, причиной нападения стало то, что Оля понравилась "не тем" мальчикам и одевалась "не по правилам".

Подростки пытались скрыть свое преступление, запретив девочке рассказывать о случившемся. Однако когда ребенок вернулся домой с серьезными травмами, мать вызвала скорую помощь.

Медики диагностировали у Оли черепно-мозговую травму, ушибы паховой и брюшной полости, а также ожоги. В настоящее время девочка получает необходимую медицинскую помощь, а правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего.