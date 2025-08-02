Лето с привкусом осени

02 августа 2025, 07:30, ИА Амител

Опавшие листья в июле / Фото: amic.ru

В конце июля жители Барнаула заметили необычную для этого времени года картину — на улицах города начали желтеть деревья. Листья кое-где окрасились в рыжеватые и бурые тона, напоминая о приближении осени, хотя календарное лето в самом разгаре.

Кандидат биологических наук, доцент кафедры ботаники Алтайского государственного университета Наталья Сперанская рассказала "КП", что причина в весне, которая в этом году пришла рано, а температура в течение всего сезона оставалась высокой. В результате период вегетации — активной жизнедеятельности растений — пошёл ускоренными темпами.

"Это не естественный листопад, связанный с приближением осени, — пояснила биолог. — Мы наблюдаем повреждение листвы насекомыми и грибковыми заболеваниями. Я обратила внимание, что на листьях могут быть признаки грибной инфекции".

Желтизна, а порой и ржавчина на листьях — сигнал, что дерево испытывает стресс, возможно, от заражения. Однако, по словам Натальи Сперанской, ни ускоренная вегетация, ни преждевременное опадание листвы не представляют серьёзной угрозы для растений. Всё зависит от дальнейшей погоды: если она будет нестабильной и дождливой, это может повредить деревьям сильнее и даже привести к их гибели.

Пока же в городе желтеют не все деревья — основная масса зелени держится. Лето не сдает своих позиций, но осень уже будто бы шлёт свои первые, едва уловимые приветы.

