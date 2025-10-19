Согласно данным с видеозаписей, пролет метеора произошел примерно в 19:46 по местному времени

19 октября 2025, 10:00, ИА Амител

Яркий метеор запечатлели в Алтайском крае / Фото: Barnaul 22

Вечером 18 октября жители Алтайского края стали свидетелями впечатляющего астрономического явления – над регионом пролетел яркий метеор. Космическое тело было заметно из Барнаула, Бийска и Рубцовска.

Небесное явление попало на многочисленные камеры наблюдения и видеорегистраторы.

В поселке Пригородном камера зафиксировала "огромный сияющий шар", пролетевший по ночному небу, сообщает "Инцидент Барнаул".

В Бийске метеор сняли на фоне елей – на записи видно, как у него появился яркий красный хвост, пишет Telegram-канал "В курсе 22".

"Инцидент Рубцовск" выложил запись с видеорегистратора, где запечатлен объект с зеленовато-синим свечением и четким следом.

Профессор Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Богачев подтвердил Telegram-каналу "Осторожно, новости", что жители края наблюдали именно падение метеорита.

«Насколько крупный этот метеорит – пока сказать трудно. Нет пока массовых сообщений, нет звука, нет выбитых стекол. Но виден на кадрах хорошо», – отметил ученый.

Согласно данным с видеозаписей, пролет метеора произошел примерно в 19:46 по местному времени. Многочисленные свидетельства очевидцев из разных населенных пунктов края подтверждают, что небесное тело было хорошо видно на значительной территории региона.