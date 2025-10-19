Яркий метеор пролетел над Алтайским краем вечером 18 октября
Согласно данным с видеозаписей, пролет метеора произошел примерно в 19:46 по местному времени
19 октября 2025, 10:00, ИА Амител
Вечером 18 октября жители Алтайского края стали свидетелями впечатляющего астрономического явления – над регионом пролетел яркий метеор. Космическое тело было заметно из Барнаула, Бийска и Рубцовска.
Небесное явление попало на многочисленные камеры наблюдения и видеорегистраторы.
В поселке Пригородном камера зафиксировала "огромный сияющий шар", пролетевший по ночному небу, сообщает "Инцидент Барнаул".
В Бийске метеор сняли на фоне елей – на записи видно, как у него появился яркий красный хвост, пишет Telegram-канал "В курсе 22".
"Инцидент Рубцовск" выложил запись с видеорегистратора, где запечатлен объект с зеленовато-синим свечением и четким следом.
Профессор Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Богачев подтвердил Telegram-каналу "Осторожно, новости", что жители края наблюдали именно падение метеорита.
«Насколько крупный этот метеорит – пока сказать трудно. Нет пока массовых сообщений, нет звука, нет выбитых стекол. Но виден на кадрах хорошо», – отметил ученый.
Согласно данным с видеозаписей, пролет метеора произошел примерно в 19:46 по местному времени. Многочисленные свидетельства очевидцев из разных населенных пунктов края подтверждают, что небесное тело было хорошо видно на значительной территории региона.
11:24:30 19-10-2025
Промазал... :(
21:15:03 19-10-2025
Он обещал вернуться?