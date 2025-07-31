Осталась одна в комнате: подробности падения годовалой девочки из окна в Бийске

На момент происшествия ее мамы не было дома

31 июля 2025, 09:30, ИА Амител

Фото: пресс-служба Следственного комитета России по Алтайскому краю

В Бийске из окна многоквартирного дома выпала годовалая девочка. Ребенок забрался на подоконник и оперся на москитную сетку. Матери в это время не было дома. Подробности приводит пресс-служба Следственного комитета по Алтайскому краю.

По предварительным данным, ребенок проживает в квартире на первом этаже с мамой и двумя бабушками. Когда мать отлучилась из дома, девочка, оставшись в комнате одна, залезла на подоконник. После она облокотилась на москитную сетку и вместе с ней рухнула на землю. Ребенка увезли в больницу с травмами.

Со слов свидетелей, девочка часто проводила время перед открытым окном.

В ходе проверки правоохранители установят все обстоятельства произошедшего и примут процессуальное решение.