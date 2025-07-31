Осталась одна в комнате: подробности падения годовалой девочки из окна в Бийске
На момент происшествия ее мамы не было дома
31 июля 2025, 09:30, ИА Амител
В Бийске из окна многоквартирного дома выпала годовалая девочка. Ребенок забрался на подоконник и оперся на москитную сетку. Матери в это время не было дома. Подробности приводит пресс-служба Следственного комитета по Алтайскому краю.
По предварительным данным, ребенок проживает в квартире на первом этаже с мамой и двумя бабушками. Когда мать отлучилась из дома, девочка, оставшись в комнате одна, залезла на подоконник. После она облокотилась на москитную сетку и вместе с ней рухнула на землю. Ребенка увезли в больницу с травмами.
Со слов свидетелей, девочка часто проводила время перед открытым окном.
В ходе проверки правоохранители установят все обстоятельства произошедшего и примут процессуальное решение.
«По данному факту следственным отделом по городу Бийск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)», - отметили в ведомстве.
