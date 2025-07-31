В Бийске годовалая девочка облокотилась на москитную сетку и выпала из окна

Ребенок выжил, его жизни ничего не угрожает

31 июля 2025, 08:45, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: amic.ru

В Бийске годовалый ребенок выпал из окна жилого дома. Девочка оперлась на москитную сетку и вместе с ней рухнула на землю. Об этом сообщает городская станция скорой медицинской помощи в своем Telegram-канале.

К месту происшествия приехала реанимационная бригада станции скорой помощи, которая увезла ребенка в больницу.

Сейчас жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.

«Пострадавшей девочке один год и десять месяцев. В состоянии средней степени тяжести бригадой скорой помощи она доставлена в медицинское учреждение. Угрозы жизни нет», - прокомментировали ситуацию врачи.

Медики напомнили, что москитные сетки не могут обеспечить надежную защиту от подобных инцидентов - вес ребенка они выдержать не могут. Чтобы предотвратить аналогичные ситуации, взрослым следует поступать так: