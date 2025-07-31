В Бийске годовалая девочка облокотилась на москитную сетку и выпала из окна
Ребенок выжил, его жизни ничего не угрожает
31 июля 2025, 08:45, ИА Амител
В Бийске годовалый ребенок выпал из окна жилого дома. Девочка оперлась на москитную сетку и вместе с ней рухнула на землю. Об этом сообщает городская станция скорой медицинской помощи в своем Telegram-канале.
К месту происшествия приехала реанимационная бригада станции скорой помощи, которая увезла ребенка в больницу.
Сейчас жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.
«Пострадавшей девочке один год и десять месяцев. В состоянии средней степени тяжести бригадой скорой помощи она доставлена в медицинское учреждение. Угрозы жизни нет», - прокомментировали ситуацию врачи.
Медики напомнили, что москитные сетки не могут обеспечить надежную защиту от подобных инцидентов - вес ребенка они выдержать не могут. Чтобы предотвратить аналогичные ситуации, взрослым следует поступать так:
- не оставлять детей без присмотра;
- установить на окна блокираторы;
- убрать от окон мебель или другие предметы, чтобы ребенок не взобрался на подоконник.
09:12:38 31-07-2025
И уж насекомых столько нету кровососущих
09:20:00 31-07-2025
опёрлась, а не облокотилась...
09:26:45 31-07-2025
Почему сетку называют москитной? Она же АНТИмоскитная. По аналогии тогда - вирусные препараты, пожарная система, обледенительный состав.
10:27:12 31-07-2025
Гость (09:26:45 31-07-2025) Почему сетку называют москитной? Она же АНТИмоскитная. По ан...
Откройте форточку, здесь душнила! Ах да, у нас же нет форточки, у нас окно с москитной сеткой )))
10:50:32 31-07-2025
Гость (10:27:12 31-07-2025) Откройте форточку, здесь душнила! Ах да, у нас же нет фо... Вон, в соседней новости про пенса и угон частицу НЕ в тексте пропустили. От этого трактовка уголовной статьи меняется.