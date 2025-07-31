НОВОСТИПроисшествия

В Бийске годовалая девочка облокотилась на москитную сетку и выпала из окна

Ребенок выжил, его жизни ничего не угрожает

31 июля 2025, 08:45, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: amic.ru
Скорая помощь / Фото: amic.ru

В Бийске годовалый ребенок выпал из окна жилого дома. Девочка оперлась на москитную сетку и вместе с ней рухнула на землю. Об этом сообщает городская станция скорой медицинской помощи в своем Telegram-канале.

К месту происшествия приехала реанимационная бригада станции скорой помощи, которая увезла ребенка в больницу.

Сейчас жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.

«Пострадавшей девочке один год и десять месяцев. В состоянии средней степени тяжести бригадой скорой помощи она доставлена в медицинское учреждение. Угрозы жизни нет», - прокомментировали ситуацию врачи.

Медики напомнили, что москитные сетки не могут обеспечить надежную защиту от подобных инцидентов - вес ребенка они выдержать не могут. Чтобы предотвратить аналогичные ситуации, взрослым следует поступать так:

  • не оставлять детей без присмотра;
  • установить на окна блокираторы;
  • убрать от окон мебель или другие предметы, чтобы ребенок не взобрался на подоконник.
Гость

09:12:38 31-07-2025

И уж насекомых столько нету кровососущих

Бгг

09:20:00 31-07-2025

опёрлась, а не облокотилась...

Гость

09:26:45 31-07-2025

Почему сетку называют москитной? Она же АНТИмоскитная. По аналогии тогда - вирусные препараты, пожарная система, обледенительный состав.

Гость

10:27:12 31-07-2025

Гость (09:26:45 31-07-2025) Почему сетку называют москитной? Она же АНТИмоскитная. По ан...
Откройте форточку, здесь душнила! Ах да, у нас же нет форточки, у нас окно с москитной сеткой )))

Гость

10:50:32 31-07-2025

Гость (10:27:12 31-07-2025) Откройте форточку, здесь душнила! Ах да, у нас же нет фо... Вон, в соседней новости про пенса и угон частицу НЕ в тексте пропустили. От этого трактовка уголовной статьи меняется.

