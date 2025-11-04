От концерта Лазарева до симфонии при свечах. Куда сходить в Барнауле на этой неделе
Публикуем афишу самых ярких событий на ближайшие семь дней
04 ноября 2025, 09:00, ИА Амител
Не знаешь чем заняться в Барнауле? Подборка самых ярких событий на эту неделю от amic.ru.
4 ноября
Концерт Сергея Лазарева
Сергей Лазарев представит в Барнауле новое шоу "Шоумен". Поклонников ждут новые песни и уже полюбившиеся хиты, а также живой звук, эффектная хореография и масштабные декорации.
- Время: 19:00
- Адрес: "Титов-Арена"
- Цена: 5500–6000 рублей
5 ноября
Симфония "Раммштайн" при свечах
При 10 000 свечах в таинственном полумраке прозвучат культовые хиты группы – от мрачных баллад до эпичных гимнов – в исполнении оркестра из 16 человек.
- Время: 19:00
- Адрес: Дворец культуры "Мотор"
- Цена: 2000–7000 рублей
6 ноября
Концерт группы "Чайф"
Юбилейный концерт к 40-летию группы.
- Время: 19:00
- Адрес: Дворец культуры "Мотор"
- Цена: 6000–9000 рублей
7 ноября
Концерт группы "Эпидемия"
Три десятилетия эпических битв, огненных риффов и бессмертных хитов – легенда фэнтези-метала, группа "Эпидемия", празднует свое 30-летие туром по стране.
- Время: 20:30
- Адрес: Дворец культуры "Мотор"
- Цена: 2000–5000 рублей
8 ноября
Читка "Полистаем, почитаем"
"Полистаем, читаем" – проект театрализованных читок ведущих мастеров сцены МТА Галины Чумаковой и Любови Хотиёвой. В программу вошли четыре произведения Надежды Тэффи. В основе – искрометные и остроумные рассказы "Валя", "Трагедия", "Катенька" и "Экзамен" знаменитой русской писательницы Серебряного века.
- Время: 17:00
- Адрес: Молодежный театр Алтая
- Цена: 300 рублей
9 ноября
Спектакль "Укрощение строптивой"
Люченцио, сын богатого дворянина из Пизы, отчаянно влюблен в нежную и скромную красавицу Бьянку. Он готов немедленно отправиться с ней под венец. Но Баптиста, отец Бьянки и ее старшей сестры – строптивой и непокорной Катарины – объявляет, что пока не выдаст старшую дочь, никто не может претендовать на руку младшей.
Легко согласившемуся на брак с Катариной дворянину Петруччо предстоит двойная задача – укрощать не только ее нрав, но и себя, впервые почувствовавшего, что он в плену – а это много труднее… Оказывается, что строптивость Катарины была лишь неуклюжей формой желания любви и настоящего семейного счастья, а за маской строптивости скрывалось прямое женское сердце, жаждущее служить тому, кто способен полюбить ее настоящую.
- Время: 17:30
- Адрес: Театр драмы им. В. М. Шукшина
- Цена: 250–900 рублей
Еще больше мероприятий на каждый день ищите в нашем телеграм-боте.
18:25:31 05-11-2025
я была на концерте Лазорева. Это классное шоу!!! неожиданно очень понравилось