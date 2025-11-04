От концерта Лазарева до симфонии при свечах. Куда сходить в Барнауле на этой неделе

Публикуем афишу самых ярких событий на ближайшие семь дней

04 ноября 2025, 09:00, ИА Амител

Афиша самых ярких событий на эту неделю / Фото: amic.ru

Не знаешь чем заняться в Барнауле? Подборка самых ярких событий на эту неделю от amic.ru.

4 ноября

Концерт Сергея Лазарева

Сергей Лазарев представит в Барнауле новое шоу "Шоумен". Поклонников ждут новые песни и уже полюбившиеся хиты, а также живой звук, эффектная хореография и масштабные декорации.

Время: 19:00

Адрес: "Титов-Арена"

Цена: 5500–6000 рублей

5 ноября

Симфония "Раммштайн" при свечах

При 10 000 свечах в таинственном полумраке прозвучат культовые хиты группы – от мрачных баллад до эпичных гимнов – в исполнении оркестра из 16 человек.

Время: 19:00

Адрес: Дворец культуры "Мотор"

Цена: 2000–7000 рублей

6 ноября

Концерт группы "Чайф"

Юбилейный концерт к 40-летию группы.

Время: 19:00

Адрес: Дворец культуры "Мотор"

Цена: 6000–9000 рублей

7 ноября

Концерт группы "Эпидемия"

Три десятилетия эпических битв, огненных риффов и бессмертных хитов – легенда фэнтези-метала, группа "Эпидемия", празднует свое 30-летие туром по стране.

Время: 20:30

Адрес: Дворец культуры "Мотор"

Цена: 2000–5000 рублей

8 ноября

Читка "Полистаем, почитаем"

"Полистаем, читаем" – проект театрализованных читок ведущих мастеров сцены МТА Галины Чумаковой и Любови Хотиёвой. В программу вошли четыре произведения Надежды Тэффи. В основе – искрометные и остроумные рассказы "Валя", "Трагедия", "Катенька" и "Экзамен" знаменитой русской писательницы Серебряного века.

Время: 17:00

Адрес: Молодежный театр Алтая

Цена: 300 рублей

9 ноября

Спектакль "Укрощение строптивой"

Люченцио, сын богатого дворянина из Пизы, отчаянно влюблен в нежную и скромную красавицу Бьянку. Он готов немедленно отправиться с ней под венец. Но Баптиста, отец Бьянки и ее старшей сестры – строптивой и непокорной Катарины – объявляет, что пока не выдаст старшую дочь, никто не может претендовать на руку младшей.

Легко согласившемуся на брак с Катариной дворянину Петруччо предстоит двойная задача – укрощать не только ее нрав, но и себя, впервые почувствовавшего, что он в плену – а это много труднее… Оказывается, что строптивость Катарины была лишь неуклюжей формой желания любви и настоящего семейного счастья, а за маской строптивости скрывалось прямое женское сердце, жаждущее служить тому, кто способен полюбить ее настоящую.

Время: 17:30

Адрес: Театр драмы им. В. М. Шукшина

Цена: 250–900 рублей

Еще больше мероприятий на каждый день ищите в нашем телеграм-боте.