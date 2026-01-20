От лекции о Пушкине до астрономического шоу. Куда сходить в Барнауле на этой неделе

Публикуем афишу самых ярких событий на эту неделю

20 января 2026, 07:30, ИА Амител

Афиша самых ярких событий на эту неделю / Фото: amic.ru

Мороз отступает, можно и нос высунуть из дома. А там что? Куча всего интересного! Собрали афишу на эту неделю.

20 января

Проект "Театр в кино". "Арена ди Верона: Набукко"

Световые эффекты, самая современная сценическая техника, "пасхалки" для поклонников "далеких-далеких галактик" вкупе с шармом классической оперы – великолепная футуристическая постановка Стефано Поды стала хитом фестиваля на Арене ди Верона – 2025. В своей интерпретации Пода убирает исторический контекст. Мощное режиссерское высказывание – в самом визуале спектакля: совершенно космические костюмы, фантастическая пластическая драматургия со сложными балетными и фехтовальными сценами; две грандиозные металлические конструкции, олицетворяющие враждующие народы, наполняют постановку вневременным символизмом.

В партии Абигайль, дочери Набукко, одной из наиболее требовательных партий для сопрано в вердиевском репертуаре, – Анна Нетребко.

19:00

Киномир в ТРЦ "Галактика"

650–1700 рублей

21 января

Лекция о Пушкине. Цикл "Литературные встречи с Алексеем Мансковым"

Цикл "Литературные встречи с Алексеем Мансковым" – это девять имен, без которых невозможно представить русскую культуру. Это мятежный XIX и взрывной ХX век в стихах. Это путь от пушкинского гармоничного восприятия мира к эпатажности Маяковского и есенинским хулиганствам. Разберем, почему поэтические тексты классиков работают как лучший психотерапевт, историк и философ вместе взятые. Готовьтесь к высокой концентрации смыслов и эмоций на квадратный метр.

Первая лекция – о Пушкине.

18:00

Библиотека им. В.Я Шишкова

Вход свободный

Показ фильма "Вчера, сегодня, завтра"

Софи Лорен и Марчелло Мастроянни исполнили здесь по три роли в трех комедийных новеллах о том, как итальянские женщины добиваются желаемого с помощью своей сексуальной привлекательности.

Очень эротично выглядит Лорен, сыгравшая жену безработного, вынужденную торговать контрабандными сигаретами и рожать детей одного за другим, чтобы судебные приставы не описали имущество; эгоистичную светскую даму, выкидывающую своего любовника из автомобиля из-за ерунды; девицу легкого поведения, дающую обет целомудрия на целую неделю в тот момент, когда приехавший к ней любовник уже готов удушить ее в порыве страсти. Во всех этих историях несчастный герой Марчелло Мастроянни пасует перед животной энергией своей пассии.

14:10

Кинотеатр "Премьера"

300 рублей

23 января

Спектакль "Фауст"

Спросите любого, и вам каждый первый ответит, что "Фауста" написал Гете. Это так, да не вполне точно. Оказывается, легенды о человеке, продавшем душу дьяволу, известны уже с ХIII века. Молодежный театр Алтая представляет свою версию "Фауста" – мюзикл известного московского композитора Александра Шевцова.

18:30

Молодежный театр Алтая, пр. Калинина, 2

300–800 рублей

24 января

Игротека в "Шишковке"

Игромастер Александр Рыжов поделится секретами мастерства. В программе четыре интеллектуальные настолки: "Имаджинариум", "Саграда", "Котики", "Скаут".

14:00

Библиотека им. В.Я. Шишкова

Вход бесплатный (нужна запись)

25 января

Спектакль "Письма любви"

Мелисса и Энди, познакомившиеся во втором классе. Девочка и мальчик, решившие слать друг другу письма. Их послания откровенны, порой шокирующи. Они доверяют друг другу самые сокровенные мысли, делятся переживаниями, победами и неудачами. Честно признаются в любви, ревности, отчаянии, надеясь на то, что когда-нибудь все же будут вместе.

17:00

Молодежный театр Алтая, пр. Калинина, 2

500 рублей

Астрономическое шоу "Путеводные звезды"

Ночью на небе разворачивается настоящая звездная карта, с помощью которой издревле находили дорогу путешественники. Как распознать путеводные светила и запомнить звездные маршруты? Где и зачем искать Полярную звезду? Как легко и быстро находить самые известные созвездия? Ответам на эти вопросы и посвящается звездная программа о секретах астронавигации.

13:00

Планетарий, пр. Ленина, 19

275–300 рублей

