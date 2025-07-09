Традиции или история? Алтайские политики высказались о том, стоит ли похоронить Ленина
Сторонники перезахоронения настаивают на соблюдении православных традиций, а противники требуют оставить все как есть
09 июля 2025, 12:08, ИА Амител
Документальный фильм "Мумия", который посвящен истории Мавзолея Ленина, породил новую волну споров среди россиян: за уважение традиций высказались сторонники перезахоронения, а противники потребовали сохранить историческую память и оставить все как есть.
Фильм вызвал негативную реакцию у ряда депутатов и общественных деятелей, считающих его политически ангажированным проектом. Так, его раскритиковала уроженка Алтайского края, депутат Госдумы Нина Останина. Она обвинила авторов фильма в манипуляции фактами и попытках посеять разногласия внутри российского общества.
На высказывание Останиной резко отреагировал гендиректор телеканала "Спас" Борис Корчевников. Он заявил, что депутат распространяет ложную информацию.
Позже депутат Госдумы от Алтайского края, коммунистка Анжелика Глазкова выступила с законодательной инициативой, в которой предложила закрепить особый статус всех объектов, посвященных Владимиру Ленину. Это не только мавзолей и памятники, но и населенные пункты. Согласно ее проекту, они должны стать памятниками культуры федерального значения, а любые попытки изменить названия или демонтировать их будут преследоваться законом вплоть до уголовной ответственности. Но инициатива вызвала смешанные реакции среди экспертов и общественности.
Возможность захоронения тела Ленина также прокомментировали алтайские политики. Об этом сообщает ИА "Атмосфера".
Андрей Кривов
Депутат АКЗС фракции КПРФ выразил согласие с мнением о том, что Ленин захоронен по православным обычаям. Также он заявил, что никаких проблем в текущем положении не видит:
"Это какая-то гнусная провокация. Это совершенно ненужный раздрай, который пытается внести раскол в наше общество в то время, когда руководство нашей страны и все общество говорят, что в таких сложных условиях специальной военной операции нам нужно выступать единым фронтом. Зачем это все делается? Зачем провоцируются подобные заявления? Мне это непонятно", – прокомментировал Кривов.
Александр Терентьев
Депутат Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду", напротив, считает, что Ленина следует предать земле:
"Я не поддерживаю идею мавзолеев и не понимаю, зачем тело до сих пор не захоронено. На мой взгляд, это противоречит естественному ходу вещей и религиозным принципам. Хотя оценка деятельности Ленина может быть разной, я убежден, что он должен быть похоронен", – сказал Терентьев.
Людмила Суслова
Депутат АКЗС от фракции "Справедливая Россия – За правду" призналась, что так и не посетила мавзолей – каждый раз, когда она оказывалась на Красной площади, здание было закрыто. Однако Суслова убеждена, что историю переписывать нельзя:
"Наше поколение выросло с Лениным, в определенных традициях, и, должна сказать, традиции эти были неплохие. Поэтому я считаю, что не стоит ничего менять", – отметила чиновница.
Александр Волобуев
Депутат АКЗС от фракции КПРФ бывал в мавзолее несколько раз и считает, что дискутировать о захоронении тела Владимира Ильича вредно. Кроме того, он уверен, что такие разговоры сеют раздор на ровном месте:
"Однако если бы я жил в 1924 году, когда он скончался, я бы задался вопросом: "Зачем оставлять тело Владимира Ильича?" При этом я понимаю причины, которые тогда лежали в основе этого решения. Тогда был иной общественный настрой – многие старые практики подвергались сомнению, вводились новые подходы. В заключение хочу подчеркнуть, что самый надежный способ поддержки Владимира Ильича – это изучение его трудов", – добавил Волобуев.
Сергей Серов
Депутат АКЗС от фракции "Единая Россия" отметил, что посещал мавзолей дважды. При этом он убежден, что тело необходимо предать земле в соответствии с православными традициями:
"Отношение к Ленину неоднозначное: у одних сохранились положительные воспоминания, у других – менее позитивные. У многих, чье детство прошло в Советском Союзе, память о той эпохе в целом хорошая. Тем не менее я считаю, что захоронение необходимо, поскольку это соответствует общепринятым представлениям о погребении", – ответил Серов.
Сергей Булаев
Координатор Алтайского регионального отделения ЛДПР, депутат краевого Заксобрания также придерживается мнения, что останки Ленина нужно перезахоронить.
"Посетив мавзолей, я как верующий человек придерживаюсь мнения, что останки должны быть преданы земле. Это моя личная убежденность, основанная на моих представлениях о должном и правильном. Конечно, существуют и другие способы обращения с телом после смерти, например, кремация. Но в любом случае важно, чтобы тело было упокоено", – отметил Булаев.
