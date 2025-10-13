В Барнауле мужчина напал с ножом на продавца магазина, потому что хотел выпить
Подозреваемый дал признательные показания
13 октября 2025, 17:30, ИА Амител
В Барнауле полиция задержала подозреваемого в разбойном нападении на продуктовый магазин. Как сообщает пресс-служба УМВД России по городу, в ночное время неизвестный мужчина, угрожая ножом продавцу, похитил бутылку виски.
В тот же день полицейские задержали подозреваемого – ранее судимого за побои и грабеж жителя Барнаула 1985 года рождения. При задержании были изъяты складной нож и похищенный алкоголь.
По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье 162 ("Разбой, совершенный с применением оружия"). Подозреваемый дал признательные показания, и суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.
Комментарии 0