Постояльцев отеля "Маринс Парк" эвакуировали в Новосибирске ранним утром

Возвращения в номера клиенты прождали час

05 сентября 2025, 11:01, ИА Амител

Утром 5 сентября в Новосибирске эвакуировали постояльцев отеля "Маринс Парк". В коридорах завыла сирена, и гостей вывели на улицу. Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.

По словам очевидцев, около 04:30 сработала пожарная сигнализация. На место прибыли сотрудники МЧС, однако признаков возгорания не обнаружили. Людям пришлось около часа ждать возвращения в свои номера.

«Позже стало известно, что причиной переполоха стало ложное срабатывание системы сигнализации», – сообщает Telegram-канал.

Напомним, что ранее в Ижевске чуть не сгорела гостиница. Её постоялец оставил зарядное устройство и ушёл, а в номере сработала система автоматической пожарной сигнализации. Администратор выдернул шнур из розетки и вызвал пожарных.