Группа DEMO выступит на кубке по гребле в Барнауле, куда приедут спортсмены из 17 стран

В краевой столице стартует "Алтайская регата"

29 июля 2025, 13:10, ИА Амител

Турнир по гребле в Барнауле/Фото: amic.ru
Турнир по гребле в Барнауле/Фото: amic.ru

На барнаульском гребном канале 5 и 6 августа пройдут международные спортивные соревнования на байдарках и каноэ "Алтайская регата. Кубок Костенко" памяти Заслуженного мастера спорта СССР Константина Костенко. В этом году в турнире примут участие более 150 спортсменов из 17 стран: России, стран Европы, Центральной и Юго-Восточной Азии. Возраст спортсменов - юниоры и юниорки до 19 лет.

На Алтай приедут гребцы из Филиппин, Узбекистана, Турции, Азербайджана, Белоруссии, Болгарии, Индии, Индонезии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Малайзии, Мьянмы, России, Сербии, Таджикистана. Алтайский край на этих стартах представят воспитанники СШОР по гребле на байдарках и каноэ имени Константина Костенко.

В программе соревнований заезды на байдарках и каноэ на дистанциях 200, 500, 1000, 10000 метров, миксы на дистанции 500 метров. Торжественная церемония открытия соревнований состоится 5 августа в 18:00. Гостями спортивного праздника станет группа DEMO, прославившаяся в 90-е после песни "Солнышко".

Для доставки болельщиков на гребной канал организуют бесплатные автобусы. Они будут ходить каждые полчаса от площади Октября рядом с Молодежным театром Алтай. Кроме того, добраться до канала можно железнодорожным транспортом.

Барнаул Спорт гребля

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

13:18:47 29-07-2025

С такими участниками не DEMO нужно
А Учкудук три колодца

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:19:22 29-07-2025

Международные? А чо Пинк Флойд не приедет?

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:48:20 29-07-2025

Гость (13:19:22 29-07-2025) Международные? А чо Пинк Флойд не приедет? ... Вам местных флоидов не хватает?

  -21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:33:16 29-07-2025

Гость (13:19:22 29-07-2025) Международные? А чо Пинк Флойд не приедет? ... от пинк флойда рыба в водоёмаах гибнет!
не стали звать, от греха подальше...

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ДМВ

13:20:36 29-07-2025

А на закрытии- "Вирус"?

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:47:35 29-07-2025

ДМВ (13:20:36 29-07-2025) А на закрытии- "Вирус"?... Руки вверх

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:50:30 29-07-2025

Гость (13:47:35 29-07-2025) Руки вверх... И ноги в стороны

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
востоковед строгого режима

14:14:40 29-07-2025

А почему нет Армении? Ах да, они же уже проиграли Азербайджану накануне в дружественном матче, и отдали переходящий кубок.

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:23:57 30-07-2025

Демо, серьезно? Жуть, 21 век на дворе. Лучше бы Комнату культуры пригласили, поактульней.

  -7 Нравится
Ответить
