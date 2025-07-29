Группа DEMO выступит на кубке по гребле в Барнауле, куда приедут спортсмены из 17 стран

В краевой столице стартует "Алтайская регата"

29 июля 2025, 13:10, ИА Амител

Турнир по гребле в Барнауле/Фото: amic.ru

На барнаульском гребном канале 5 и 6 августа пройдут международные спортивные соревнования на байдарках и каноэ "Алтайская регата. Кубок Костенко" памяти Заслуженного мастера спорта СССР Константина Костенко. В этом году в турнире примут участие более 150 спортсменов из 17 стран: России, стран Европы, Центральной и Юго-Восточной Азии. Возраст спортсменов - юниоры и юниорки до 19 лет.

На Алтай приедут гребцы из Филиппин, Узбекистана, Турции, Азербайджана, Белоруссии, Болгарии, Индии, Индонезии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Малайзии, Мьянмы, России, Сербии, Таджикистана. Алтайский край на этих стартах представят воспитанники СШОР по гребле на байдарках и каноэ имени Константина Костенко.

В программе соревнований заезды на байдарках и каноэ на дистанциях 200, 500, 1000, 10000 метров, миксы на дистанции 500 метров. Торжественная церемония открытия соревнований состоится 5 августа в 18:00. Гостями спортивного праздника станет группа DEMO, прославившаяся в 90-е после песни "Солнышко".

Для доставки болельщиков на гребной канал организуют бесплатные автобусы. Они будут ходить каждые полчаса от площади Октября рядом с Молодежным театром Алтай. Кроме того, добраться до канала можно железнодорожным транспортом.