"Отломил руку". В Барнауле неизвестный вандал испортил часть арт-объекта в Нагорном парке

На набережной Оби повредили маленького бронзового робота

16 ноября 2025, 16:05, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В барнаульском Нагорном парке вандал повредил часть арт-объекта. Неизвестный отломил руку маленькому бронзовому роботу. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Жителей краевой столицы возмутил такой поступок:

«Видимо "сильно понадобилась" болвану эта рука».

«Там и "Девушку-Обь" утащат», – выразили свое недовольство барнаульцы в комментариях.

Кто и когда мог совершить акт вандализма, пока неизвестно.

Напомним, что это уже не первый случай похожий случай в Нагорном парке. В июне неизвестные испортили макет исторической части города 60-х годов XIX века. Они вырвали бронзовые деревья и повредили элементы церкви. Комитет по благоустройству города направил заявление в полицию по факту порчи муниципального имущества. После этого рядом с объектом установили камеру видеонаблюдения.