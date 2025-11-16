"Отломил руку". В Барнауле неизвестный вандал испортил часть арт-объекта в Нагорном парке
На набережной Оби повредили маленького бронзового робота
16 ноября 2025, 16:05, ИА Амител
В барнаульском Нагорном парке вандал повредил часть арт-объекта. Неизвестный отломил руку маленькому бронзовому роботу. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".
Жителей краевой столицы возмутил такой поступок:
- «Видимо "сильно понадобилась" болвану эта рука».
- «Там и "Девушку-Обь" утащат», – выразили свое недовольство барнаульцы в комментариях.
Кто и когда мог совершить акт вандализма, пока неизвестно.
Напомним, что это уже не первый случай похожий случай в Нагорном парке. В июне неизвестные испортили макет исторической части города 60-х годов XIX века. Они вырвали бронзовые деревья и повредили элементы церкви. Комитет по благоустройству города направил заявление в полицию по факту порчи муниципального имущества. После этого рядом с объектом установили камеру видеонаблюдения.
20:38:02 16-11-2025
Что за гоблины...
20:52:37 16-11-2025
в городах не должно быть мест без камер. тем более, в местах отдыха.
22:52:40 16-11-2025
а камеры ?? у нас в школе на каждом углу, а тут - ценные материалы - и такое отношение! деньги что ли нравится тратить? щас перезакажут "ручку" скульптору за 100 000 руб, да?
01:05:32 17-11-2025
Во первых это всё можно починить. Во вторых есть сотрудники, которые по долгу службы должны найти виновника и наказать по строгости закона. Точка. Это не самое главное в жизни. У нас на глазах другие движения происходят исторического масштаба.
10:23:30 17-11-2025
Гость (01:05:32 17-11-2025) Во первых это всё можно починить. Во вторых есть сотрудники,... Дорогой ты мой. Во-первых, не надо переводить стрелки с вандала на "обязанных" вами.
Во-вторых, с таких мелочей все и начинается. По сути это сильное желание нагадить своей стране и людям вокруг.
Только калибр разный. Кто-то по мелочи - вроде вандализма в виде разбрасывания мусора, разрисовывания стенок, уничтожения общественных мест. Кто-то покрупнее - шкафы на ж/д дороге пожечь, вертолет на аэродроме. Но суть одна - иуды. И частенько да же не за серебряники, а по убеждению.
10:45:24 17-11-2025
Гость (10:23:30 17-11-2025) Дорогой ты мой. Во-первых, не надо переводить стрелки с ванд... Думаю, растущее поколение, даже не задумывается так глубоко, по поводу "нагадить" ... зумеры живут одним днем. Бухнули, топлй подошли, поржали, сломали. и ушли дальше прокуривать остатки мозга. Увы, просраное поколение, и вероятней всего, уже ничего не поделать с ними, но впереди еще хуже будет, эти неандертальцы ж размножаются, тем более , их это делать наровят уже со школы. Страшное будующее нас ждет, судя по всему
15:58:22 17-11-2025
Гость (10:45:24 17-11-2025) Думаю, растущее поколение, даже не задумывается так глубоко,... Ну если нас ждет будуЮщее, то да - страшненько)).
06:55:26 17-11-2025
Барнаул отторгает новоделы...
15:38:00 17-11-2025
Гость (06:55:26 17-11-2025) Барнаул отторгает новоделы...... я боюсь представить ЧТО будет с этой порицаемой всеми скульптурой Оби