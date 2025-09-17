Отопительный сезон в Бийске стартует с 22 сентября

Первыми тепло получат социальные объекты, затем — жилые дома

17 сентября 2025, 19:30, ИА Амител

Отопление в Барнауле / Фото: amic.ru

Глава Бийска Виктор Щигрев подписал постановление о начале отопительного сезона с 22 сентября, сообщает "СГК-Бийск".

Первыми тепло получат социальные объекты, затем – жилые дома, предприятия и организации всех форм собственности.

Запуск отопления будет постепенным: после заполнения систем потребуется регулировка параметров, а тепловые сети будут выходить на нормативные режимы по мере увеличения нагрузки.

Управляющие компании и ТСЖ должны обеспечить открытие запорной арматуры в домах и готовность к подаче теплоносителя.

Процесс подключения и настройки систем будут контролировать специалисты бийского подразделения СГК, проводя сервисные замеры и испытания.