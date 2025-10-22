Овощи и фрукты могут подорожать в ближайшее время

НОВОСТИОбщество

Вырасти цены могут примерно на 15%

22 октября 2025, 14:03, ИА Амител

Продукты. Магазин / Фото Екатерина Смолихина / amic.ru
Продукты. Магазин / Фото Екатерина Смолихина / amic.ru

Вскоре в России ожидается рост цен на овощную и фруктовую продукцию, примерно на 15%. Об этом в беседе с изданием "Абзац" рассказал доктор экономических наук Леонид Холод. Подорожание связывают с началом использования тепличных технологий и корректировками в сфере логистики.

Особое увеличение стоимости прогнозируется для таких овощей, как томаты, перец, баклажаны и огурцы. В то же время аналитики предсказывают сохранение текущих цен на основные продукты питания, такие как хлеб, мясо, куриное в том числе, и макаронные изделия. Ценовая политика на рыбную и молочную продукцию, по имеющимся данным, также останется относительно стабильной.

Avatar Picture
Гость

14:44:09 22-10-2025

Даа, уж не спроста про огурцы круглые сутки рекламу крутят.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:58:43 22-10-2025

Ну слава богу. Хоть какая то стабильность. Рост цен.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Вести Гадюкино

21:00:23 22-10-2025

Да пофик! Тут белка сдохла! Город бурлит. Массы негодуют. Скоро на демонстрацию выйдут, призывая сурово покарать виновных! Только Исключительная Мера Наказания!

  -2 Нравится
Ответить
