Овощи и фрукты могут подорожать в ближайшее время

Вырасти цены могут примерно на 15%

22 октября 2025, 14:03, ИА Амител

Продукты. Магазин / Фото Екатерина Смолихина / amic.ru

Вскоре в России ожидается рост цен на овощную и фруктовую продукцию, примерно на 15%. Об этом в беседе с изданием "Абзац" рассказал доктор экономических наук Леонид Холод. Подорожание связывают с началом использования тепличных технологий и корректировками в сфере логистики.

Особое увеличение стоимости прогнозируется для таких овощей, как томаты, перец, баклажаны и огурцы. В то же время аналитики предсказывают сохранение текущих цен на основные продукты питания, такие как хлеб, мясо, куриное в том числе, и макаронные изделия. Ценовая политика на рыбную и молочную продукцию, по имеющимся данным, также останется относительно стабильной.