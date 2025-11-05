В Орле обломки сбитых системой ПВО беспилотников повредили дома

Информации о пострадавших на данный момент нет

05 ноября 2025, 09:45, ИА Амител

Взрыв / Фото: Tim Mossholder / unsplash.com

Над Орлом 5 ноября произошел взрыв – сработала система противовоздушной обороны. По предварительным данным, в небе над городом были уничтожены беспилотные летательные аппараты, пишет Shot.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в результате падения обломков повреждены несколько частных домов и хозяйственная постройка. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Очевидцы рассказывают о нескольких громких взрывах, которые были слышны в разных частях города, а также о ярких вспышках в небе. По словам местных жителей, от взрывной волны в домах затряслись стены.

Спецслужбы и экстренные службы проводят осмотр территории на предмет возможных дополнительных повреждений.