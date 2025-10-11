Пара из России уехала в Таиланд выращивать коноплю и сама подсела на наркотики
Москвичи продали имущество в Москве и решили зарабатывать на легких наркотиках, которые в Таиланде легальны
11 октября 2025, 12:30, ИА Амител
Супружеская пара из Москвы решила переехать в Таиланд, чтобы зарабатывать на легальном там бизнесе – выращивании каннабиса. Продав все имущество, они уехали, открыли ферму, но сами подсели на вещества и сошли с ума. Информацию приводит Telegram-канал Mash.
Сначала проблемы начались у женщины. Из-за употребления у нее появились приступы шизофрении и галлюцинации. Женщина стала утверждать, что она дальняя родственница династии Романовых, и попала в тайскую больницу в неадекватном состоянии.
Мужчина же несколько раз попался на краже из местных магазинов. Его арестовали и отправили в тюрьму, где неадекватное поведение не закончилось. Правоохранители отметили буйное поведение задержанного: кроме нападений на сокамерников он также кинулся с кулаками на сотрудника российского посольства, который приехал помочь мужчине с документами.
12:47:16 11-10-2025
«Вари, продавай, не употребляй свой товар»
(во все тяжкие)
12:57:32 11-10-2025
15:17:29 11-10-2025
И останитесь без каартирки
16:03:06 11-10-2025
Они шли к успеху но как обычно что-то пошло не так)))