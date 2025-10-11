Пара из России уехала в Таиланд выращивать коноплю и сама подсела на наркотики

Москвичи продали имущество в Москве и решили зарабатывать на легких наркотиках, которые в Таиланде легальны

11 октября 2025, 12:30, ИА Амител

Пара уехавших в другую страну / Фото: Mash

Супружеская пара из Москвы решила переехать в Таиланд, чтобы зарабатывать на легальном там бизнесе – выращивании каннабиса. Продав все имущество, они уехали, открыли ферму, но сами подсели на вещества и сошли с ума. Информацию приводит Telegram-канал Mash.

Сначала проблемы начались у женщины. Из-за употребления у нее появились приступы шизофрении и галлюцинации. Женщина стала утверждать, что она дальняя родственница династии Романовых, и попала в тайскую больницу в неадекватном состоянии.

Мужчина же несколько раз попался на краже из местных магазинов. Его арестовали и отправили в тюрьму, где неадекватное поведение не закончилось. Правоохранители отметили буйное поведение задержанного: кроме нападений на сокамерников он также кинулся с кулаками на сотрудника российского посольства, который приехал помочь мужчине с документами.