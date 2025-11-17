"Параноидная шизофрения": у жительницы Балашихи, убившей сына, должны были изъять ребенка
Врач-психиатр заявил, что женщина, отрезавшая голову мальчику, не должна была воспитывать детей
17 ноября 2025, 18:20, ИА Амител
Жительница подмосковной Балашихи, которая подозревается в убийстве своего шестилетнего сына, не должна была заниматься воспитанием детей. Их должны были изъять, об этом заявил aif.ru врач-психиатр, нарколог Василий Шуров.
«С этим диагнозом она не могла и не должна была воспитывать ребенка. У меня огромное количество вопросов к опеке. Наркоманка с параноидной шизофренией, с обострениями, со странным поведением, которая из Пензы сбежала в Москву», – заявил специалист.
Врач также сообщил, что при таком диагнозе у человека возникают бредовые идеи и галлюцинации. Они и могли стать причиной того, по которой женщина решила убить собственного сына.
Напомним, фрагменты тела шестилетнего мальчика нашли в Гольяновском пруду в Москве 16 ноября. Страшную находку обнаружили рабочие, занимавшиеся очисткой столичного водоема.
19:02:50 17-11-2025
Сколько можно об этом уже? И без "диагноза" не мало жестоких убийств, например: внучка Тархова,... Тем более наркотики.
21:18:58 17-11-2025
там ДЕВЯТЬ ЛЕТ росла девочка у этой твари , вот в чем беда
21:24:26 17-11-2025
не говоря уж об этом сложнейшем втором ребенке, которому лучше в интернат
23:26:58 17-11-2025
Озверели уже совсем,чуть ли не каждый день такое происходит