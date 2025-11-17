"Параноидная шизофрения": у жительницы Балашихи, убившей сына, должны были изъять ребенка

Врач-психиатр заявил, что женщина, отрезавшая голову мальчику, не должна была воспитывать детей

17 ноября 2025, 18:20, ИА Амител

Погибший мальчик и рюкзак, в котором нашли его голову / Фото: Mash

Жительница подмосковной Балашихи, которая подозревается в убийстве своего шестилетнего сына, не должна была заниматься воспитанием детей. Их должны были изъять, об этом заявил aif.ru врач-психиатр, нарколог Василий Шуров.

«С этим диагнозом она не могла и не должна была воспитывать ребенка. У меня огромное количество вопросов к опеке. Наркоманка с параноидной шизофренией, с обострениями, со странным поведением, которая из Пензы сбежала в Москву», – заявил специалист.

Врач также сообщил, что при таком диагнозе у человека возникают бредовые идеи и галлюцинации. Они и могли стать причиной того, по которой женщина решила убить собственного сына.

Напомним, фрагменты тела шестилетнего мальчика нашли в Гольяновском пруду в Москве 16 ноября. Страшную находку обнаружили рабочие, занимавшиеся очисткой столичного водоема.