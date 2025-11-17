В Москве мать обезглавленного ребенка призналась в его убийстве. Подробности

Медики фиксировали "осеннее обострение" у женщины на фоне параноидальной шизофрении

17 ноября 2025, 13:55, ИА Амител

Мать и убитый ребенок / Фото: Mash

31-летняя Елена задержана и уже призналась следователям в убийстве своего шестилетнего сына. Однако объяснить мотивы она не смогла. По данным "Базы", у женщины диагностирована параноидальная шизофрения, она состоит на учете у психиатра. Осенью ее состояние ухудшилось – с сентября многократно вызывали скорую из-за странного поведения. Медики фиксировали "осеннее обострение", но агрессии тогда она не проявляла.

Теперь следствие считает, что версия о причастности сожителя может быть инсценировкой. По данным подмосковного СК, именно Елена выбросила голову ребенка в Гольяновский пруд, тогда как ранее утверждала, что это сделал мужчина. Версия о его участии не подтвердилась.

Бабушка погибшего мальчика рассказала "Базе", что внук был тяжелым инвалидом: родился на седьмом месяце, в шесть лет не мог ходить и носил памперсы. У Елены есть еще девятилетняя дочь – девочка не любит мать, потому что постоянно подвергалась наказаниям "за все, что только можно". При этом, по словам бабушки, Елена обожала своих кошек и во время задержания тревожилась не за детей, а за четырех питомцев.

«Отношения в семье давно были напряженными. Отец детей, 29-летний Александр, ушел из дома в июне 2025 года после десяти лет совместной жизни. На нем висит долг по исполнительным листам – 76 тысяч рублей. О гибели сына он узнал из новостей», – отмечает Telegram-канал.

Недавно мужчина пытался забрать дочь на каникулы, но Елена не отвечала на звонки и не открывала дверь. Поговорить ему удалось лишь с бывшей тещей, с которой у матери детей тоже были конфликтные отношения – она ее домой не пускала.

Ночью в квартире в Балашихе работали криминалисты. Следствие устанавливает все обстоятельства. Имя и точное местонахождение девочки, как и дальнейшая судьба подозреваемой, официально пока не раскрываются.

Ранее сообщалось, что голову маленького мальчика нашли утром 16 ноября в рюкзаке, брошенном в Гольяновский пруд в Москве. На страшную находку наткнулись рабочие во время очистки водоема.