В Бийске рецидивист угнал у соседа по квартире автомобиль и попал на нем в ДТП

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело

01 августа 2025, 10:20, ИА Амител

Фото: Darwin Vegher / unsplash.com

В Бийске ранее судимый мужчина угнал иномарку у соседа по квартире, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

35-летний автовладелец накануне вечером припарковал машину около дома и поставил его на сигнализацию, однако утром транспорта на месте не оказалось.

Потерпевший обратился к полицейским, которые во время оперативно-разыскных мероприятий установили личность подозреваемого в угоне. Им оказался ранее неоднократно судимый 32-летний сосед по квартире заявителя.

«Прежде чем сесть за руль, мужчина распивал алкоголь вместе с хозяином транспортного средства. Когда тот ушел спать, злоумышленник решил покататься по городу. Но далеко уехать не получилось — угонщик попал в ДТП», — рассказали в ведомстве.

В отношении задержанного, которого ранее уже лишали водительских прав, составили несколько административных протоколов. Кроме того, на него завели уголовное дело по статье "Угон".