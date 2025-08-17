Парк "Центральный" устроит праздник в честь своего 139-летия

Выступления начнутся в 17:00 сразу на двух сценах

17 августа 2025, 12:27, ИА Амител

Парк "Центральный" в Барнауле / Фото: amic.ru

Парк "Центральный" приглашает барнаульцев на праздник в честь своего 139-летия – развлекательные мероприятия в рамках программы "Парк счастливого детства" состоятся вечером 17 августа. Об этом сообщает пресс-служба парка на странице во "ВКонтакте".

Выступления пройдут сразу на двух сценах.

Главная сцена:

17:00 – 18:30 – торжественное открытие с барабанным шоу BADA BOOM и выступлениями творческих коллективов;

18:30 – 19:00 – удивительное шоу мага и волшебника Владимира Петунина;

19:00 – 20:00 –детская анимационная программа от агентства "Креатив";

20:00 – 21:00 – концерт группы "Эклипс";

21:00 – 22:00 – выступление экс-солиста студии "Ласковый май".

Малая сцена:

17:00 – 19:00 – интерактивный квест и розыгрыш призов от АНО "Объединение детских центров Алтайского края "Развитие".