Парням, которые избили водителя автобуса в Барнауле, может грозить до семи лет тюрьмы

17 сентября 2025, 17:30, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Полиция Алтайского края возбудила уголовное дело в отношении группы молодых людей, избивших водителя барнаульского автобуса маршрута № 10, сообщает полиция Алтайского края.

Им инкриминируется статья 213 – хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Все участники нападения установлены, максимальное наказание по данной статье предусматривает до семи лет лишения свободы.

Инцидент произошел 16 сентября. По свидетельствам очевидцев, конфликт начался из-за отказа компании молодых людей оплачивать проезд. Когда водитель вышел из транспортного средства и потребовал оплату, словесная перепалка переросла в физическое насилие.

Полиция возбудила уголовное дело по факту произошедшего.