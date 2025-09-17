НОВОСТИПроисшествия

Парням, которые избили водителя автобуса в Барнауле, может грозить до семи лет тюрьмы

Им инкриминируется статья 213 – хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору

17 сентября 2025, 17:30, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Полиция Алтайского края возбудила уголовное дело в отношении группы молодых людей, избивших водителя барнаульского автобуса маршрута № 10, сообщает полиция Алтайского края.

Им инкриминируется статья 213 – хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Все участники нападения установлены, максимальное наказание по данной статье предусматривает до семи лет лишения свободы.

Инцидент произошел 16 сентября. По свидетельствам очевидцев, конфликт начался из-за отказа компании молодых людей оплачивать проезд. Когда водитель вышел из транспортного средства и потребовал оплату, словесная перепалка переросла в физическое насилие.

Полиция возбудила уголовное дело по факту произошедшего.

Avatar Picture
Олег

17:35:05 17-09-2025

В целях профилактики надо наказать примерно.
В транспорте средь бела дня не безопасно - очень не хорошо.

  54 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:43:46 17-09-2025

закрыть по верхнему пределу.

  52 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:49:32 17-09-2025

Хулиганство - это когда матерились громко, урну перевернули, руками перед носом махали, стекло разбили. А здесь умышленное причинение вреда здоровью группой лиц.

  81 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:03:26 17-09-2025

Гость (17:49:32 17-09-2025) Хулиганство - это когда матерились громко, урну перевернули,... Надо им кокушки того для профилактики, чтобы это уродство не плодилось, и в автобусе на переднем стекле повесить.

  31 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:37:26 17-09-2025

Сдаётся мне ребята эти родину резко полюбят и пойдут её защищать

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иван

19:04:19 17-09-2025

Душили-это умышленное убийство...

  26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:19:52 17-09-2025

Прямую тран ляцию с допросов и из суда
Вместо армянских бюлютней.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:22:04 17-09-2025

Блин. Часто стали бить водителей. Может обучать их самообороне или хотя бы обучать, как избегать конфликтов.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Горожанин.

19:54:19 17-09-2025

Отъявленные головорезы. Бандиты с большой дороги. Уроды моральные. Это ,блин, конец человечности.Этим молодым , если их и оскорбил водитель, то языком бы и болтали.А не распускали руки. Хорошо бы этим моральным уродам лет по 7-10 далит , сволочам.

  26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ХХость

12:52:41 18-09-2025

Горожанин. (19:54:19 17-09-2025) Отъявленные головорезы. Бандиты с большой дороги. Уроды мора... Это черные при том все дальше продолжать надо

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:00:58 17-09-2025

Строгого режима по верхнему пределу. Не должны такие размножаться!

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

21:50:07 17-09-2025

Странно как то,а то что они его ножками пинали и чуть не задушили это уже не считается,интересное правосудие у нас,собачку пнул-жестокое обращение с животными,человека попинали и даже не кто и не вспоминает

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:17:04 17-09-2025

гость (21:50:07 17-09-2025) Странно как то,а то что они его ножками пинали и чуть не зад... Смотря кто пинал и кого

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:22:06 18-09-2025

Ублюдки, нужен показательный суд, чтобы они поехали на максималку со всеми вытекающими. Позорище, за полтинник продали всю совесть, или нельзя продать то, чего отродясь не было? Кони такие, их в рудники загнать, пусть пашут, сволочи!

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

07:32:20 18-09-2025

магические до л бо ящеры

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:01:21 19-09-2025

Уже на НТВ засветились.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:20:30 19-09-2025

Хулиганство-это когда шапку с головы стянули и в футбол ей поиграли. Эти твари его чуть не убили. Вы в своём уме???

  0 Нравится
Ответить
