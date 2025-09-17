Парням, которые избили водителя автобуса в Барнауле, может грозить до семи лет тюрьмы
Им инкриминируется статья 213 – хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору
17 сентября 2025, 17:30, ИА Амител
Полиция Алтайского края возбудила уголовное дело в отношении группы молодых людей, избивших водителя барнаульского автобуса маршрута № 10, сообщает полиция Алтайского края.
Им инкриминируется статья 213 – хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Все участники нападения установлены, максимальное наказание по данной статье предусматривает до семи лет лишения свободы.
Инцидент произошел 16 сентября. По свидетельствам очевидцев, конфликт начался из-за отказа компании молодых людей оплачивать проезд. Когда водитель вышел из транспортного средства и потребовал оплату, словесная перепалка переросла в физическое насилие.
Полиция возбудила уголовное дело по факту произошедшего.
В целях профилактики надо наказать примерно.
В транспорте средь бела дня не безопасно - очень не хорошо.
17:43:46 17-09-2025
закрыть по верхнему пределу.
17:49:32 17-09-2025
Хулиганство - это когда матерились громко, урну перевернули, руками перед носом махали, стекло разбили. А здесь умышленное причинение вреда здоровью группой лиц.
18:03:26 17-09-2025
Гость (17:49:32 17-09-2025) Хулиганство - это когда матерились громко, урну перевернули,... Надо им кокушки того для профилактики, чтобы это уродство не плодилось, и в автобусе на переднем стекле повесить.
18:37:26 17-09-2025
Сдаётся мне ребята эти родину резко полюбят и пойдут её защищать
19:04:19 17-09-2025
Душили-это умышленное убийство...
19:19:52 17-09-2025
Прямую тран ляцию с допросов и из суда
Вместо армянских бюлютней.
19:22:04 17-09-2025
Блин. Часто стали бить водителей. Может обучать их самообороне или хотя бы обучать, как избегать конфликтов.
19:54:19 17-09-2025
Отъявленные головорезы. Бандиты с большой дороги. Уроды моральные. Это ,блин, конец человечности.Этим молодым , если их и оскорбил водитель, то языком бы и болтали.А не распускали руки. Хорошо бы этим моральным уродам лет по 7-10 далит , сволочам.
12:52:41 18-09-2025
Горожанин. (19:54:19 17-09-2025) Отъявленные головорезы. Бандиты с большой дороги. Уроды мора... Это черные при том все дальше продолжать надо
20:00:58 17-09-2025
Строгого режима по верхнему пределу. Не должны такие размножаться!
21:50:07 17-09-2025
Странно как то,а то что они его ножками пинали и чуть не задушили это уже не считается,интересное правосудие у нас,собачку пнул-жестокое обращение с животными,человека попинали и даже не кто и не вспоминает
22:17:04 17-09-2025
гость (21:50:07 17-09-2025) Странно как то,а то что они его ножками пинали и чуть не зад... Смотря кто пинал и кого
00:22:06 18-09-2025
Ублюдки, нужен показательный суд, чтобы они поехали на максималку со всеми вытекающими. Позорище, за полтинник продали всю совесть, или нельзя продать то, чего отродясь не было? Кони такие, их в рудники загнать, пусть пашут, сволочи!
07:32:20 18-09-2025
магические до л бо ящеры
10:01:21 19-09-2025
Уже на НТВ засветились.
11:20:30 19-09-2025
Хулиганство-это когда шапку с головы стянули и в футбол ей поиграли. Эти твари его чуть не убили. Вы в своём уме???