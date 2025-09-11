Партия "Новые люди" предложила обсуждать отмену и изменение маршрутов с пассажирами

Алтайский край – один из регионов, где проблема с общественным транспортом особенно актуальна

Алтайский край вошел в число регионов, где жалобы на отмену и перенос маршрутов общественного транспорта звучат особенно часто. Чтобы изменить ситуацию, партия "Новые люди" внесла в Госдуму законопроект, который обяжет проводить общественные слушания, перед тем как закрыть или изменить маршрут.

По словам депутатов, сейчас местные власти нередко перекраивают схемы движения – из-за этого поездки становятся неудобными для пассажиров.

«Нельзя отменять или менять маршруты транспорта без разговора с людьми. Для одних это вопрос удобства, для других – жизненно важный доступ к школе, больнице или рабочему месту. Обязательные общественные слушания дадут возможность находить решения, которые будут устраивать и жителей, и чиновников. Это единственный разумный путь», – отметил лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев.

В региональном отделении партии подчеркивают, что транспортная тема входит в число самых острых.

«Чиновники отменяют автобусы, меняют маршруты из каких-то своих соображений. А потом мы вместе с людьми добиваемся, чтобы все вернули назад. Так быть не должно. Сначала обсуждение – потом изменения», – заявили представители алтайского отделения партии.

