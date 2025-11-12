Партнеры Сбера дарят скидки и выгодные предложения

Акции действуют для покупателей и предпринимателей

Онлайн-шопинг / Фото: ru.freepik.com

Партнеры Сбера предлагают выгодные предложения в честь Зеленого дня. В приложении СберБанк Онлайн в разделе "Для жизни" собраны эксклюзивные акции от крупнейших онлайн-ретейлеров и сервисов доставки.

Покупай и экономь

Так, популярный онлайн-магазин "Самокат" запускает акцию "Товары за 1 рубль" с 12 по 14 ноября 2025 года. Условия просты – при заказе на сумму от 1200 рублей и оплате картой Сбера, покупатели смогут получить товар за символическую цену.

Маркетплейс "Мегамаркет" предлагает промокоды на 20% и 25%-е скидки на товары, продаваемые продавцами, работающими с доставкой DBS (доставка силами продавца) и C&C (заказ и самовывоз). Количество ограничено, подробности и правила их использования читайте в условиях акции.

Кроме того, сервис доставки "Купер" запускает акцию "Триопокупки". При покупке трех одинаковых товаров из категорий "Продукты", "Красота" и "Бытовая химия" покупатель получит третий товар бесплатно. Акция действует до 15 ноября 2025 года. На все покупки начисляют бонусы Спасибо, которые можно использовать в других сервисах Сбера.

В разделе "Для жизни" СберБанк Онлайн собраны все нефинансовые сервисы банка. Пользователи могут заказать продукты, выбрать билеты в театр, забронировать отели с использованием бонусов, заправить автомобиль и наслаждаться музыкой через Звук. С подпиской СберПрайм покупки становятся еще более выгодными.

Выгода для бизнеса

До 31 декабря текущего года новые клиенты СберБизнеса могут открыть расчетный счет и получить повышенные ставки по депозитам. Они составляют 14,7% годовых для сроков от 7 до 29 дней, 15% годовых – от 30 до 89 дней и 15,5% годовых для депозитов на срок от 90 до 1096 дней. Для получения дополнительного дохода достаточно открыть счет и внести сумму от 100 тыс. рублей.

В честь дня рождения Сбера для предпринимателей предусмотрены дополнительные бонусы. За привлечение нового клиента можно получить 3 000 бонусов в "Купер", а новому предпринимателю – 3 000 рублей на счет для старта.

Фото: ru.freepik.com

