Хабаровского бизнесмена избили ложкой для обуви из-за долгов

Мужчина пришел к партнеру обсудить долг в четыре миллиона

04 сентября 2025, 12:36, ИА Амител

Бандиты с ложками / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Хабаровске расследуют дерзкое похищение предпринимателя, который стал жертвой жестоких пыток из-за финансового конфликта. Мужчина пришел к своему партнеру обсудить задолженность в размере четырех миллионов рублей, но деловая встреча обернулась нападением. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

Как выяснилось, спор быстро перерос в драку. Пострадавшего избили железной ложкой для обуви, связали и удерживали против его воли. В расправе участвовал не только взрослый знакомый, но и подросток, который привлек к делу своего друга-водителя в балаклаве. Втроем они вывезли жертву в сторожку в районе Некрасовки, где избиение продолжилось уже с использованием хоккейной клюшки.

«Под давлением мужчина пообещал вернуть нападавшим сумму, превышающую долг. После этого его заперли в помещении на всю ночь. На свободу пострадавший выбрался лишь утром, когда его заметили случайные прохожие и вызвали помощь», – сообщает Telegram-канал.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела, ведется следствие.

