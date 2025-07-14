Пассажирский самолет упал и загорелся сразу после взлета в Британии

Вместимость борта — семь-девять человек

14 июля 2025, 06:15, ИА Амител

Самолет / Фото: amic.ru

В аэропорту Саутэнд (Эссекс, Великобритания) потерпел крушение самолет Beech B200 Super King Air, направлявшийся в Нидерланды. Авария произошла практически сразу после взлета, сообщает Daily Mail.

По данным Flightradar, рейс в Лелистад должен был вылететь в 15:45 по местному времени, но вылет был задержан на десять минут. Известно, что вместимость самолета Beechcraft King Air B200 составляет семь-девять пассажиров. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Кто именно мог быть на борту – пока неизвестно.