25 февраля 2026, 11:29, ИА Амител

Патриарх Кирилл / Фото: РПЦ / https://www.patriarchia.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после великого повечерия в Сретенском ставропигиальном монастыре в Москве предупредил об опасности уныния, подчеркнув его негативное влияние на духовную и психическую жизнь человека.

«Уныние — это очень опасная эмоция, которая снижает уровень человеческой активности и вообще изменяет качество жизни. Находясь в постоянном унынии, человек рискует. Рискует навредить себе, своей духовной жизни, а иногда и психическому состоянию», — заявил предстоятель Русской православной церкви, его слова приводит сайт РПЦ.

Патриарх особо отметил греховную природу уныния, связав его с ослаблением веры:

«Уныние приносит очень большой вред. Прежде всего оно указывает на незнание основ духовной жизни, либо на то, что вера очень слабая, либо на то, что человек и не задумывается о вере, живет как неверующий. Поэтому, как только уныние прикасается к душе, необходимо этому состоянию сразу поставить пределы, чтобы оно не господствовало над мыслями, над чувствами, чтобы не порабощало личность».

По словам патриарха Кирилла, унывающий человек теряет способность к адекватной оценке ситуации и трезвому взгляду на окружающих. Кроме того, такое душевное состояние может негативно влиять и на тех, кто находится рядом:

«Такие люди всегда очень сложны в общении, и душевное состояние человека, впавшего в уныние, может проецироваться и на окружающих. В любом случае, в любом возрасте нужно помнить: когда прикасается к тебе уныние, это от лукавого, это не от Бога. Бог никогда не посещает человека с унынием. В ответ на молитву Господь дает надежду, дает благодать, дает силы решать те или иные проблемы, даже тяжелые».

В завершение проповеди патриарх подчеркнул, что уныние не исходит от Бога.