В РПЦ объяснили, как реагировать на грубость пожилых прихожан в храме
Важно не допускать разгорания конфликтов в доме Божьем
24 февраля 2026, 10:31, ИА Амител
В издании "Пронедра" опубликовали рекомендации для молодых прихожан, которые могут столкнуться с непростыми ситуациями в храме.
Нередко из‑за отсутствия опыта новички совершают действия, которые кажутся более опытным прихожанам неправильными.
При этом речь не идет о нарушении общественного порядка — скорее, о незнании устоявшихся правил поведения в церкви.
Священники подчеркивают, что важно не допускать разгорания конфликтов в доме Божьем, но и не молчать, если к вам проявляют агрессию. Оптимальная тактика — спокойно обратиться к более опытным прихожанам с вопросом о том, как правильно поступить.
Ключевое условие — сохранять ровный тон и доброжелательность. Например, можно сказать:
«Подскажите, а как правильно? Я только учусь».
Такой подход, как отмечают священнослужители, помогает снизить накал дискуссии: зачастую собеседник, услышав вежливый вопрос, осознает, что излишне повысил голос, и разговор переходит в конструктивное русло.
Если же человек продолжает вести себя конфликтно, рекомендуется поблагодарить его за попытку помочь и отойти, не провоцируя дальнейшее противостояние.
В ситуациях, когда самостоятельно разрешить недопонимание не удается, верующим советуют деликатно обратиться за разъяснениями к священнику. Именно он способен помочь уладить разногласия и дать необходимые пояснения.
10:35:43 24-02-2026
"о незнании устоявшихся правил поведения в церкви"
- Эти бабки сами никаких правило не знают, свои устанавливают, потому они и "устоявшиеся".
Возомнили себя посредниками между небом и землей. Мне написано, что платок надо при входе надевать? Нигде.
11:52:43 24-02-2026
Гость (10:35:43 24-02-2026) "о незнании устоявшихся правил поведения в церкви"- Эти ... Со своим уставом в чужой монастырь не лезут. Везде есть свои правила, узнай, как надо, потом иди! Попробовал бы такой недоумок к мусульманам залезть в мечеть, а здесь к тебе ещё терпимо относятся. Цени!
15:10:18 24-02-2026
Гость (11:52:43 24-02-2026) Со своим уставом в чужой монастырь не лезут. Везде есть свои... Где в уставе про платок на голове написано?
Чтобы мужиков не соблазнять? Сам- то устав читал? Прочти, будешь удивлён, только не в современном толковании. Где была за рубежом в православных храмах - нигде платок не требуют. Да и свечки там бесплатно бери ставь, и записки поминальные.
16:16:26 24-02-2026
Гость (15:10:18 24-02-2026) Где в уставе про платок на голове написано? Чтобы мужико... Да и вообще не про монастырь речь.
20:18:49 24-02-2026
Гость (15:10:18 24-02-2026) Где в уставе про платок на голове написано? Чтобы мужико... очень рекомендую всем сомневающимся откровенно побеседовать с батюшкой насчет обязательного головного убора в церкви для женщин...нет, не про запрет чтоб вам рассказали (запрета, действительно, нет), а про пользу и необходимость платка...в лихие 90-е активно открывались церкви, туда шли и комсомольцы, и коммунисты, и в джинсах, и в цепях, и простоволосые...да, я даже крестить ребенка пошла в джинсах и с локонами по плечам....потом произошло нечто, что заставило пойти к батюшке с вопросом...вот тогда он и рассказал, зачем женщинам надо волосы прикрывать, а мужчинам наоборот, снимать головной убор....
15:11:30 24-02-2026
Гость (11:52:43 24-02-2026) Со своим уставом в чужой монастырь не лезут. Везде есть свои... Была в мечети, разулась, зашла без заматывания, ну и без голых коленок.
10:46:17 24-02-2026
под зад метелкой
10:51:06 24-02-2026
кто-то болен, кто-то от жизни устал и от неурядиц.
10:58:28 24-02-2026
А они как-то помогают нашим на передовой?
Например какой-нибудь именной танк "Феофокл Свиноразящий" или самолёт "Крылатый Свинорез" со сборов?
11:09:39 24-02-2026
Старшее поколение вообще потеряло берега - хамят везде. Я была в аптеке, разговаривала с фармацевтом, вдруг подходят бабка с дедом и ни с того, ни с сего влезают в наш разговор и чего - то орут. Мне некогда было их слушать. Сказала:"Идите отсюда", так они вообще разорались. А видели бы вы как они ведут себя в поликлинике - вообще атас! Лезут, толкаются, орут, хотя всё по времени, но им надо пролезть вперёд и поскандалить
11:19:35 24-02-2026
Гость (11:09:39 24-02-2026) Старшее поколение вообще потеряло берега - хамят везде. Я бы... Ну я вижу регулярно подобное поведение как и со стороны пожилых, так и, чаще всего - со стороны молодых, так что тут похоже возраст не при чем, быдло оно в любом возрасте быдло. И среди молодых быдляка намного больше к сожалению.
11:50:15 24-02-2026
Гость (11:09:39 24-02-2026) Старшее поколение вообще потеряло берега - хамят везде. Я бы... "Идите отсюда"!- просто сама вежливость!
Вот потому вас таких и окружают одни "хамы"
12:24:12 24-02-2026
Гость (11:50:15 24-02-2026) "Идите отсюда"!- просто сама вежливость!Вот потому вас т... Я к ним не лезла, они сами влезли в разговор, а я торопилась. И фармацеат отвлеклась от меня и стала с ними беседовать. Мне надо было сказать:"Не соблаговите ли вы заткнуться"?
12:55:15 24-02-2026
Гость (12:24:12 24-02-2026) надо было сказать:"Не соблаговите ли ... именно.. вот все молчат а они от этого и наглеют
13:15:08 24-02-2026
есть два варианта-
1.попам не привечать бабок хамоватых
2. не ходить в церковь , домашняя молитва сильнее в сто крат
14:09:21 24-02-2026
Там одинаковые по развитию собираются - сами пусть месятся.
01:23:53 28-02-2026
Реагировать с размаху и с разбегу?
01:24:58 28-02-2026
Терпилы и лопухи пусть реагируют. А мы в сие заведение не ходим.