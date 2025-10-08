Павла Дурова не будут штрафовать за купание в заповедном озере Казахстана

А вот сотрудников национального парка ждет наказание

08 октября 2025, 14:30, ИА Амител

Основателя Telegram Павла Дурова не будут привлекать к ответственности за купание в Кольсайском озере в Казахстане. Об этом сообщил директор заповедника "Кольсайские озера" Бахыт Жунусов, пишет РИА Новости.

По его словам, в практике заповедника таких случаев раньше не было, и даже неясно, каким образом искать Дурова и связываться с ним. Вместо этого служебное расследование инициировано в отношении сотрудников нацпарка, которые допустили нарушение, – к ним применят дисциплинарные меры.

Купание в Кольсайских озерах строго запрещено правилами маршрута, так как они входят в государственный национальный природный парк. За подобное нарушение предусмотрен штраф.

Ранее Дуров опубликовал видео, где он в полуголом виде купается в одном из озер. Этот эпизод вызвал широкий общественный резонанс, поскольку озера относятся к охраняемой территории.