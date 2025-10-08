НОВОСТИОбщество

Павла Дурова не будут штрафовать за купание в заповедном озере Казахстана

А вот сотрудников национального парка ждет наказание

08 октября 2025, 14:30, ИА Амител

Основателя Telegram Павла Дурова не будут привлекать к ответственности за купание в Кольсайском озере в Казахстане. Об этом сообщил директор заповедника "Кольсайские озера" Бахыт Жунусов, пишет РИА Новости.

По его словам, в практике заповедника таких случаев раньше не было, и даже неясно, каким образом искать Дурова и связываться с ним. Вместо этого служебное расследование инициировано в отношении сотрудников нацпарка, которые допустили нарушение, – к ним применят дисциплинарные меры.

Купание в Кольсайских озерах строго запрещено правилами маршрута, так как они входят в государственный национальный природный парк. За подобное нарушение предусмотрен штраф.

Ранее Дуров опубликовал видео, где он в полуголом виде купается в одном из озер. Этот эпизод вызвал широкий общественный резонанс, поскольку озера относятся к охраняемой территории.

Павел Дуров на интервью Такеру Карлсону / Скриншот из интервью

"Почувствовал боль по всему телу". Павел Дуров рассказал, что его пытались отравить

Дуров не стал раскрывать, кого именно подозревает в организации покушения
Комментарии 5

Avatar Picture
Шинник

14:40:30 08-10-2025

он что, какой-то особенный ?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

14:45:28 08-10-2025

Как вообще смог к ним проехать если это заповедник и охраняется, видать за деньги все можно.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:21:26 08-10-2025

гость (14:45:28 08-10-2025) Как вообще смог к ним проехать если это заповедник и охраняе... В любой стране за деньги всё можно, а в Казахстане и подавно

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:20:35 08-10-2025

гость (14:45:28 08-10-2025) Как вообще смог к ним проехать если это заповедник и охраняе... там куча туристских маршрутов и пеших и конных. до нижнего озера подымаются и автобусы. куча турбаз, дет 15 назад и купались и рыбачили, с тех пор там не был.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:03:17 08-10-2025

да кто ж его посадит.. это ж памятник

  -10 Нравится
Ответить
