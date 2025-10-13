Пенсионер из Бийска воровал металл на заводе, на котором когда-то работал
Мужчина ранее был судим за имущественные преступления
13 октября 2025, 19:45, ИА Амител
В Бийске возбуждено уголовное дело в отношении 64-летнего бывшего кочегара, подозреваемого в серии хищений металла с территории строительного предприятия. По данным следствия, мужчина четырежды незаконно проникал на бывшее место работы и похищал металлолом.
Последний инцидент произошел накануне, когда сотрудники Госавтоинспекции задержали подозреваемого при переносе партии алюминия. В ходе проверки установлено, что гражданин ранее был судим за имущественные преступления. Сам мужчина полностью признал свою вину.
По словам подозреваемого, он действовал в одиночку, используя знание территории предприятия. Похищенный металл он сдавал в пункты приема, а вырученные средства тратил на покупку алкоголя.
В настоящее время следователи устанавливают точный размер ущерба и отрабатывают версию о возможных соучастниках. По завершении проверки будет принято процессуальное решение о квалификации действий подозреваемого.
Комментарии 0