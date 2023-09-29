НОВОСТИОбщество

Пенсионеры в Барнауле смогут бесплатно сходить в зоопарк

С собой нужно будет взять пенсионное удостоверение или справку

29 сентября 2023, 12:33, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В рамках акции, посвященной месячнику пожилого человека, пенсионеры в Барнауле смогут бесплатно посетить зоопарк. Об этом рассказали в "Лесной сказке".

Пожилые люди смогут неограниченное количество раз сходить в зоопарк в период с 1 по 13 октября. С собой нужно будет иметь только пенсионное удостоверение или справку.

Руководитель барнаульского зоопарка Сергей Писарев назвал акцию данью уважения к старшему поколению. 

Барнаул Барнаульский зоопарк

Комментарии 16

Avatar Picture
Гость

12:50:49 29-09-2023

Молодец Писарев!

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:05:55 29-09-2023

Гость (12:50:49 29-09-2023) Молодец Писарев! ... По-моему единственный достойный депутат...

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:16:53 29-09-2023

Гость (13:05:55 29-09-2023) По-моему единственный достойный депутат...... Ах, как легко подкупать избирателей!

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:28:59 29-09-2023

Гость (13:16:53 29-09-2023) Ах, как легко подкупать избирателей!... А мы давно за Писаревым наблюдаем, много лет. Очень достойные у него поступки. Так что это не сиюминутное, а вполне себе взвешенное мнение.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:39:56 29-09-2023

Гость (15:28:59 29-09-2023) А мы давно за Писаревым наблюдаем, много лет. Очень достойны... Мы тоже наблюдаем. Вся депутатская деятельность ориентирована на обслуживание бизнес-интересов своего зоопарка.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:30:30 29-09-2023

Гость (13:16:53 29-09-2023) Ах, как легко подкупать избирателей!... Нафига кому сейчас какие избиратели нужны? Вы серьезно думаете, что кто-то эти голоса считает?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:13:28 29-09-2023

Т.е без справки не видно что пенсионер.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:44:25 29-09-2023

Гость (13:13:28 29-09-2023) Т.е без справки не видно что пенсионер.... Ну надо для статистики, не по головам же считать

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:29:28 29-09-2023

Гость (13:13:28 29-09-2023) Т.е без справки не видно что пенсионер.... Да мало ли как может моложаво выглядеть пенсионер.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

17:44:17 29-09-2023

Гость (13:13:28 29-09-2023) Т.е без справки не видно что пенсионер.... пенсионером можно и в 25 лет быть, а женщины которые успели выйти недавно на пенсию по возрасту, вообще на пожилых не похожи, в большинстве своем.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:39:04 29-09-2023

А ему потом компенсируют из бюджета)

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:54:35 29-09-2023

Даа, зоопарк, это то, в чём очень нуждаются пенсионеры. У них всё бесплатно, кроме зоопарка.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:31:38 29-09-2023

Гость (15:54:35 29-09-2023) Даа, зоопарк, это то, в чём очень нуждаются пенсионеры. У ... А почему вы за пенсионеров решаете? Мои родственники-пенсионеры, например, люди активные. С друзьями (такими же пенсионерами) ходят в театры, на выставки, на мастер-классы. Призы выигрывают на конкурсах. Зимой на лыжах ходят по тропе здоровья. Они с удовольствием и в зоопрак сходят погулять. Уже закинули им ссылку на эту статью.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

18:20:43 29-09-2023

Гость (15:54:35 29-09-2023) Даа, зоопарк, это то, в чём очень нуждаются пенсионеры. У ... а вы думаете, что люди получающие пенсию нуждаются только в памперсах? вам 12?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:57:56 29-09-2023

Элен без ребят (18:20:43 29-09-2023) а вы думаете, что люди получающие пенсию нуждаются только в ... Что ни будь существенное бы предложили(,не имею в виду Писарева). Это единственная акция, правда ещё духовой оркестр бесплатно даст концерт. Но лучше бы правительство хоть по 1000 дало.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:12:04 30-09-2023

Гость (21:57:56 29-09-2023) Что ни будь существенное бы предложили(,не имею в виду Пис... Так проявите инициативу и организуйте акцию для пенсионеров. Или проще остальным указывать, чем порадовать пенсионеров? А самому палец о палец не ударить?

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров