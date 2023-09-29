Пенсионеры в Барнауле смогут бесплатно сходить в зоопарк

С собой нужно будет взять пенсионное удостоверение или справку

29 сентября 2023, 12:33, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В рамках акции, посвященной месячнику пожилого человека, пенсионеры в Барнауле смогут бесплатно посетить зоопарк. Об этом рассказали в "Лесной сказке".

Пожилые люди смогут неограниченное количество раз сходить в зоопарк в период с 1 по 13 октября. С собой нужно будет иметь только пенсионное удостоверение или справку.

Руководитель барнаульского зоопарка Сергей Писарев назвал акцию данью уважения к старшему поколению.