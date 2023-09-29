Пенсионеры в Барнауле смогут бесплатно сходить в зоопарк
С собой нужно будет взять пенсионное удостоверение или справку
29 сентября 2023, 12:33, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В рамках акции, посвященной месячнику пожилого человека, пенсионеры в Барнауле смогут бесплатно посетить зоопарк. Об этом рассказали в "Лесной сказке".
Пожилые люди смогут неограниченное количество раз сходить в зоопарк в период с 1 по 13 октября. С собой нужно будет иметь только пенсионное удостоверение или справку.
Руководитель барнаульского зоопарка Сергей Писарев назвал акцию данью уважения к старшему поколению.
12:50:49 29-09-2023
Молодец Писарев!
13:05:55 29-09-2023
Гость (12:50:49 29-09-2023) Молодец Писарев! ... По-моему единственный достойный депутат...
13:16:53 29-09-2023
Гость (13:05:55 29-09-2023) По-моему единственный достойный депутат...... Ах, как легко подкупать избирателей!
15:28:59 29-09-2023
Гость (13:16:53 29-09-2023) Ах, как легко подкупать избирателей!... А мы давно за Писаревым наблюдаем, много лет. Очень достойные у него поступки. Так что это не сиюминутное, а вполне себе взвешенное мнение.
18:39:56 29-09-2023
Гость (15:28:59 29-09-2023) А мы давно за Писаревым наблюдаем, много лет. Очень достойны... Мы тоже наблюдаем. Вся депутатская деятельность ориентирована на обслуживание бизнес-интересов своего зоопарка.
15:30:30 29-09-2023
Гость (13:16:53 29-09-2023) Ах, как легко подкупать избирателей!... Нафига кому сейчас какие избиратели нужны? Вы серьезно думаете, что кто-то эти голоса считает?
13:13:28 29-09-2023
Т.е без справки не видно что пенсионер.
13:44:25 29-09-2023
Гость (13:13:28 29-09-2023) Т.е без справки не видно что пенсионер.... Ну надо для статистики, не по головам же считать
15:29:28 29-09-2023
Гость (13:13:28 29-09-2023) Т.е без справки не видно что пенсионер.... Да мало ли как может моложаво выглядеть пенсионер.
17:44:17 29-09-2023
Гость (13:13:28 29-09-2023) Т.е без справки не видно что пенсионер.... пенсионером можно и в 25 лет быть, а женщины которые успели выйти недавно на пенсию по возрасту, вообще на пожилых не похожи, в большинстве своем.
14:39:04 29-09-2023
А ему потом компенсируют из бюджета)
15:54:35 29-09-2023
Даа, зоопарк, это то, в чём очень нуждаются пенсионеры. У них всё бесплатно, кроме зоопарка.
17:31:38 29-09-2023
Гость (15:54:35 29-09-2023) Даа, зоопарк, это то, в чём очень нуждаются пенсионеры. У ... А почему вы за пенсионеров решаете? Мои родственники-пенсионеры, например, люди активные. С друзьями (такими же пенсионерами) ходят в театры, на выставки, на мастер-классы. Призы выигрывают на конкурсах. Зимой на лыжах ходят по тропе здоровья. Они с удовольствием и в зоопрак сходят погулять. Уже закинули им ссылку на эту статью.
18:20:43 29-09-2023
Гость (15:54:35 29-09-2023) Даа, зоопарк, это то, в чём очень нуждаются пенсионеры. У ... а вы думаете, что люди получающие пенсию нуждаются только в памперсах? вам 12?
21:57:56 29-09-2023
Элен без ребят (18:20:43 29-09-2023) а вы думаете, что люди получающие пенсию нуждаются только в ... Что ни будь существенное бы предложили(,не имею в виду Писарева). Это единственная акция, правда ещё духовой оркестр бесплатно даст концерт. Но лучше бы правительство хоть по 1000 дало.
15:12:04 30-09-2023
Гость (21:57:56 29-09-2023) Что ни будь существенное бы предложили(,не имею в виду Пис... Так проявите инициативу и организуйте акцию для пенсионеров. Или проще остальным указывать, чем порадовать пенсионеров? А самому палец о палец не ударить?