Перешедший в ВСУ офицер Ступников мог скрываться в Омске

Как выяснили следователи, он какое-то время жил в этом городе, причем в нескольких квартирах

13 октября 2025, 14:07, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Лев Ступников, бывший российский офицер, обвиняемый в измене и переходе на украинскую сторону, возможно, прятался в Омске.

Агентство РИА Новости цитирует представителей органов внутренних дел, которые утверждают, что Ступников какое-то время находился в Центральном административном округе Омска, сменив два жилища в идентичных пятиэтажных домах на одной улице. Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов проверяли адреса возможного местонахождения Ступникова и беседовали с жильцами.

Один из них сообщил, что ранее в указанной квартире проживала семья военнослужащих, и что недавно следователи проявляли интерес к судьбе одного из них. По другому предполагаемому адресу сосед заявил, что слышал о военном, снимавшем квартиру, но лично с ним знаком не был.

Согласно информации правоохранительных органов, ранее Лев Ступников был объявлен в федеральный розыск, после того как оставил российские вооруженные силы и перешел на сторону Украины. Предполагается, что в течение последующих семи месяцев Ступников занимался корректировкой ракетных обстрелов по местам дислокации бывших сослуживцев.

