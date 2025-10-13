Перешедший в ВСУ офицер Ступников мог скрываться в Омске
Как выяснили следователи, он какое-то время жил в этом городе, причем в нескольких квартирах
13 октября 2025, 14:07, ИА Амител
Лев Ступников, бывший российский офицер, обвиняемый в измене и переходе на украинскую сторону, возможно, прятался в Омске.
Агентство РИА Новости цитирует представителей органов внутренних дел, которые утверждают, что Ступников какое-то время находился в Центральном административном округе Омска, сменив два жилища в идентичных пятиэтажных домах на одной улице. Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов проверяли адреса возможного местонахождения Ступникова и беседовали с жильцами.
Один из них сообщил, что ранее в указанной квартире проживала семья военнослужащих, и что недавно следователи проявляли интерес к судьбе одного из них. По другому предполагаемому адресу сосед заявил, что слышал о военном, снимавшем квартиру, но лично с ним знаком не был.
Согласно информации правоохранительных органов, ранее Лев Ступников был объявлен в федеральный розыск, после того как оставил российские вооруженные силы и перешел на сторону Украины. Предполагается, что в течение последующих семи месяцев Ступников занимался корректировкой ракетных обстрелов по местам дислокации бывших сослуживцев.
14:36:09 13-10-2025
Предатель. Накал его...
18:10:50 13-10-2025
Гость (14:36:09 13-10-2025) Предатель. Накал его...... Угнавшего вертолет нашли и этого найдут. Не жилец.
16:15:23 13-10-2025
спрашивается а как так вообще получиться могло
предатели и диверсанты спокойно разгуливают в Омске, снимают по 10 квартир, делают что хотят...
А может квартиросдатчики тоже агенты украины? Не проверяли их всех? Нет? А почему????