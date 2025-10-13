Трамп может принять решение о поставках этого вооружения Киеву в ближайшие дни

13 октября 2025, 11:50, ИА Амител

Запуск крылатой ракеты Tomahawk / Фото: Zuma / TASS

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам на борту своего самолета, что если украинский конфликт не будет урегулирован, Вашингтон передаст Киеву ракеты Tomahawk. Он сообщил, что уже обсуждал этот вопрос с Владимиром Зеленским. По словам Трампа, решение о поставках ракет уже практически принято, однако США хотели бы знать, как украинская сторона намерена их использовать.

Ранее Путин уже заявлял, что передача ВСУ Tomahawk станет новым витком эскалации конфликта и нанесет ущерб российско-американским отношениям.

Что представляют собой ракеты Tomahawk, почему Киев так желает их получить и какими последствиями для украинского конфликта может обернуться этот шаг США – в материале amic.ru.

Что представляют собой ракеты Tomahawk?

Tomahawk ("Томагавк") – это американские крылатые ракеты большой дальности, разработанные компанией General Dynamics по заказу ВМС США в 1972–1980 годах и принятые на вооружение в 1983-м. Главная цель их создания – возможность поражать наземные цели на территории противника с безопасного расстояния. Запускаться могут с кораблей и подводных лодок, а также с наземных пусковых установок.

Чем опасны ракеты Tomahawk?

Этот боеприпас малозаметен для радаров, может огибать "опасные" участки территории противника, последние версии можно заново программировать непосредственно перед запуском, а также менять курс в процессе полета. Ракеты поражают цели с высокой степенью точности, что доказали конфликты в Ираке (1991, 2003), Афганистане (2001), Ливии (2011), Сирии (2017, 2018).

Каковы скорость, дальность и высота полета Tomahawk?

Ракеты могут лететь со скоростью 880 км/ч. Дальность полета – 1,6 тыс. км, некоторые модификации летят на 2,5 тыс. км. Высота полета – от 10 до 50 метров над земной или морской поверхностью.

Почему украинская сторона стремится получить эти ракеты?

Киев надеется нанести ракетами удары по целям в Москве, Санкт-Петербурге и другим населенным пунктам России. Теоретически ракеты могут достичь Урала. Однако стоит учесть, что использование Tomahawk требует непростой инфраструктуры, которой ВСУ явно не обладают. Сухопутных установок "Тайфун", с которых запускаются эти снаряды, в армии США не так много и трудно сказать, станут ли американцы рисковать ими.

«Не нужно проявлять слабость. Если угрожают блэкаутом столице Украины, то в Кремле должны знать, что будет блэкаут и в столице России», – говорил ранее Зеленский.

Как Россия может ответить на поставки ВСУ Tomahawk?

Президент России Путин уже заявил, что в этом случае наша страна усилит свою ПВО.

Угрозы Владимира Зеленского бить по Москве ракетами Tomahawk являются "формой понтажа". Такое определение глава государства дал, отвечая на вопросы журналистов по итогам своего визита в Таджикистан.

Следует отметить, что российские установки противовоздушной обороны уже сбивали эти ракеты в Сирии. По словам бывшего заместителя главкома ВВС, генерал-лейтенанта запаса Айтеча Бижева, из десяти ракет тогда цели достигали три-четыре.

Зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Tomahawk могут сбиваться системами С-350 "Витязь". Военный эксперт Юрий Кнутов считает, что уничтожать "томагавки" можно также системами С-400 и установкой "Панцирь".

Кроме того, в конце сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в случае удара ВСУ по Кремлю ответ будет таким, что "лучше даже не говорить об этом".