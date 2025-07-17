Первая "Университетская смена" для школьников ЛНР началась в АлтГПУ

Участие в ней примут 100 ребят

17 июля 2025, 13:00, ИА Амител

"Университетская смена" для школьников ЛНР / Фото предоставлено пресс-службой АлтГПУ

Алтайский государственный педагогический университет открыл первую "Университетскую смену" в этом году для 98 школьников из Луганской Народной Республики. В целом в рамках Года детского отдыха в системе образования около 2,5 тысячи детей из Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей станут участниками данного проекта. Его запустили Министерство просвещения России и "Движение Первых".

На торжественном открытии участникам смены рассказали, что Алтай – это земля древних легенд, бескрайние степи, живописные горы и чистые реки. Каждый уголок здесь хранит свою историю, а природа привлекает путешественников со всего мира.

От имени правительства региона и губернатора Виктора Томенко ребят приветствовал заместитель председателя Юрий Абдуллаев.

"Алтайский край – это житница и здравница России, это крупный сельскохозяйственный регион и мощная культурная точка на карте Российской Федерации. Это регион с красивой природой, нашими могучими реками, предгорьями и огромными полями", – сказал чиновник.

Он выразил надежду, что дни, которые ребята проведут в крае, запомнятся им навсегда.

Ректор Алтайского государственного педагогического университета Ирина Лазаренко подчеркнула важность вуза как основоположника высшего образования региона, пожелав школьникам отличного настроения и энергии для участия в образовательной программе.

"Мы – первый вуз Алтая. И когда вы будете видеть этот слоган – это свидетельство признания нашей значимости для развития системы образования Алтайского края", – сказала руководитель вуза.

Представители "Движения Первых" и администрации Барнаула также поздравили участников смены и выразили надежду на плодотворное времяпрепровождение. На открытии школьники поддержали выступление цирковой студии "Арлекино", ставшего ярким началом образовательного процесса.

Первая смена будет длиться с 15 по 25 июля 2025 года, в ней примут участие 100 школьников из ЛНР. Программа, ориентированная на техническое направление, будет посвящена робототехнике. Ребята смогут познакомиться с теорией и практикой создания роботов, используя технопарк и педагогический кванториум университета.

Вторая смена, которая начнется 29 июля, будет ориентирована на гуманитарные науки. Тема смены – "История России в зеркале культуры", участники погрузятся в историко-культурное наследие России и Алтайского края.