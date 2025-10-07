Первое осеннее суперлуние увидят жители Алтая две ночи подряд - 7 и 8 октября

Полнолуние, как ожидается, станет одним из самых красивых в текущем году

Восход Луны 17 сентября в Барнауле / Фото: amic.ru

Луна в полной фазе будет находиться на ближайшей к Земле части своей орбиты. В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН пояснили, что спутник окажется в условиях, близких к идеальным для наблюдений и фотосъемки.

«Очередное полнолуние, которое можно будет наблюдать 2 следующие ночи подряд (с 6 на 7 октября и с 7 на 8 октября), как ожидается, станет одним из самых красивых в текущем году», - говорится в сообщении.

Астрономы отмечают, что видимый размер "большой Луны" превышает размер "маленькой" всего на 13%, а вот разница по яркости может достигать 25%. Так что лишь только погодные условия могут повлиять на то, каким красивым будет суперлуние.