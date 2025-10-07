НОВОСТИОбщество

Первое осеннее суперлуние увидят жители Алтая две ночи подряд - 7 и 8 октября

Полнолуние, как ожидается, станет одним из самых красивых в текущем году

07 октября 2025, 08:00, ИА Амител

Восход Луны 17 сентября в Барнауле / Фото: amic.ru
Восход Луны 17 сентября в Барнауле / Фото: amic.ru

Луна в полной фазе будет находиться на ближайшей к Земле части своей орбиты. В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН пояснили, что спутник окажется в условиях, близких к идеальным для наблюдений и фотосъемки.

«Очередное полнолуние, которое можно будет наблюдать 2 следующие ночи подряд (с 6 на 7 октября и с 7 на 8 октября), как ожидается, станет одним из самых красивых в текущем году», - говорится в сообщении.

Астрономы отмечают, что видимый размер "большой Луны" превышает размер "маленькой" всего на 13%, а вот разница по яркости может достигать 25%. Так что лишь только погодные условия могут повлиять на то, каким красивым будет суперлуние.

Лунное затмение / Фото: amic.ru

На Алтае запечатлели "кровавое" лунное затмение прошедшей ночью. Фото

В этом году такое явления происходило два раза - 14 марта и 8 сентября, следующее будет 3 марта 2026 года
Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

09:19:21 07-10-2025

Жители Алтая не увидят, тучи на весь день

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

12:33:32 07-10-2025

барнаульцы точно не увидят

  -1 Нравится
Ответить
