Первое осеннее суперлуние увидят жители Алтая две ночи подряд - 7 и 8 октября
Полнолуние, как ожидается, станет одним из самых красивых в текущем году
07 октября 2025, 08:00, ИА Амител
Луна в полной фазе будет находиться на ближайшей к Земле части своей орбиты. В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН пояснили, что спутник окажется в условиях, близких к идеальным для наблюдений и фотосъемки.
«Очередное полнолуние, которое можно будет наблюдать 2 следующие ночи подряд (с 6 на 7 октября и с 7 на 8 октября), как ожидается, станет одним из самых красивых в текущем году», - говорится в сообщении.
Астрономы отмечают, что видимый размер "большой Луны" превышает размер "маленькой" всего на 13%, а вот разница по яркости может достигать 25%. Так что лишь только погодные условия могут повлиять на то, каким красивым будет суперлуние.
09:19:21 07-10-2025
Жители Алтая не увидят, тучи на весь день
12:33:32 07-10-2025
барнаульцы точно не увидят