Первый звонок в Алтайском крае прозвенит для 26 тысяч первоклассников

Всего за парты 1 сентября сядут 278 тысяч школьников

01 сентября 2025, 07:42, ИА Амител

Школа / Фото: amic.ru

1 сентября школьники и студенты Алтайского края и всей России празднуют День знаний. В образовательных учреждениях пройдут торжественные линейки, где будут чествовать поступивших в школы и вузы.

В 2025 году в школы Алтайского края пойдут 278 тысяч учащихся. Из них – почти 26 тысяч первоклассников.

Отметим, что с нового учебного года во всех школах будет единое расписание. Учащиеся будут осваивать все предметы примерно в одинаковом темпе и по единой программе. Кроме того, в средних классах станет меньше часов обществознания и больше истории: появится предмет история родного края. Еще одним новшеством станет синхронизация КИМов государственной итоговой аттестации с учебной программой.

Напомним, для 25 школ Алтайского края, где проходит капитальный ремонт, купили новое оборудование. На это выделили 212,5 миллиона рублей, из них 144,5 миллиона – из федерального бюджета. А в 2025–2027 годах в регионе капитально отремонтируют 74 школы. Ранее об этом сообщал губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своем телеграм-канале.