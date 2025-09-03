НОВОСТИПолитика

Песков: Мерц в последние часы допустил много "нехороших заявлений" в адрес Путина

Как отмечает представитель Кремля, мнение канцлера можно не брать в счет

03 сентября 2025, 20:45, ИА Амител

Немецкий флаг / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Немецкий флаг / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Канцлер Германии Фридрих Мерц в последние несколько часов допустил "много нехороших заявлений" в адрес президента России Владимира Путина. Как сообщает РБК, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

2 сентября Мерц предложил Женеву в качестве площадки для переговоров по урегулированию на Украине. При этом он заявил, что не доверяет президенту России, а для урегулирования конфликта на Украине нужно привести к истощению российскую экономику.

«Мерц допустил в последние часы очень много нехороших заявлений в отношении нашего президента. Поэтому вряд ли его мнение в настоящий момент можно принимать во внимание», – сказал Песков, комментируя его заявления. 

Владимир Путин Политика Дмитрий Песков Германия

Комментарии 3

Avatar Picture
Мусик

22:37:59 03-09-2025

И?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
майор

15:37:15 04-09-2025

Мусик (22:37:59 03-09-2025) И?... и все. Разговоры с мерцем закончены пусть немец делает выводы и лучше читает историю собственного государства. Ну например выйдет из кабинета и надписи на стенах рейхстага почитает если конечно их не закрасили

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:26:21 04-09-2025

Западные политики бесятся от собственного бессилия. Как минимум не изуродованы воспитанием. Сколько угодно можете оскорблять кого угодно, Россию вам не победить никогда!!

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров