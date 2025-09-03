Песков: Мерц в последние часы допустил много "нехороших заявлений" в адрес Путина
Как отмечает представитель Кремля, мнение канцлера можно не брать в счет
03 сентября 2025, 20:45, ИА Амител
Канцлер Германии Фридрих Мерц в последние несколько часов допустил "много нехороших заявлений" в адрес президента России Владимира Путина. Как сообщает РБК, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
2 сентября Мерц предложил Женеву в качестве площадки для переговоров по урегулированию на Украине. При этом он заявил, что не доверяет президенту России, а для урегулирования конфликта на Украине нужно привести к истощению российскую экономику.
«Мерц допустил в последние часы очень много нехороших заявлений в отношении нашего президента. Поэтому вряд ли его мнение в настоящий момент можно принимать во внимание», – сказал Песков, комментируя его заявления.
22:37:59 03-09-2025
И?
15:37:15 04-09-2025
Мусик (22:37:59 03-09-2025) И?... и все. Разговоры с мерцем закончены пусть немец делает выводы и лучше читает историю собственного государства. Ну например выйдет из кабинета и надписи на стенах рейхстага почитает если конечно их не закрасили
07:26:21 04-09-2025
Западные политики бесятся от собственного бессилия. Как минимум не изуродованы воспитанием. Сколько угодно можете оскорблять кого угодно, Россию вам не победить никогда!!