Песков: Мерц в последние часы допустил много "нехороших заявлений" в адрес Путина

Как отмечает представитель Кремля, мнение канцлера можно не брать в счет

03 сентября 2025, 20:45, ИА Амител

Немецкий флаг / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Канцлер Германии Фридрих Мерц в последние несколько часов допустил "много нехороших заявлений" в адрес президента России Владимира Путина. Как сообщает РБК, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

2 сентября Мерц предложил Женеву в качестве площадки для переговоров по урегулированию на Украине. При этом он заявил, что не доверяет президенту России, а для урегулирования конфликта на Украине нужно привести к истощению российскую экономику.