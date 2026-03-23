В Москве двое мужчин подрались на концерте под песню Bohemian Rhapsody от Queen

Как шутят в соцсетях, это была самая красивая драка в жизни этих мужчин

23 марта 2026, 10:17, ИА Амител

Двое мужчин подрались на концерте в московском Доме музыки под композицию Bohemian Rhapsody от группы Queen, сообщает Telegram-канал "Ньюсач/Двач".

В комментариях к сообщению пишут: "Это была самая красивая драка в их жизни", "Это была подтанцовка", "Запретить Queen", "Пришли окультуриться, но что-то пошло не так", "И это самое интересное, что было на концерте", "Наверное, фантиком шуршал", "Спорили, как же все-таки правильно: Богемская или Богемная рапсодия", "Культура наружу полезла, невозможно было остановить".

Ранее в Москве концертный директор Филиппа Киркорова подрался с блогером Суадом Муратовичем на открытии катка в Москве. По словам очевидцев, сначала мужчины сцепились прямо на льду, а затем продолжили конфликт уже за его пределами.