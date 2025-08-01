Певец Xolidayboy выступит в Барнауле с лучшими хитами и премьерами новых треков

Один из самых молодых российских артистов представит яркое шоу в "Титов Арене"

01 августа 2025, 19:00, ИА Амител

В барнаульской "Титов-Арене" 2 октября 2025 пройдет концерт певца Xolidayboy.

Артист исполнит свои лучшие хиты, а также представит премьеры новых треков.

«Неиссякаемую энергию Xolidayboy можно будет прочувствовать на себе – вас ждут лучшие хиты и премьеры новых треков, море драйва и фантастическое шоу от одного из самых ярких молодых российских артистов!», - сказано в анонсе.

Xolidayboy - один из самых ярких представителей современной музыки. Песня "Пожары" принесла музыканту премию "Новое Радио" за лучший сингл. Его признали "Прорывом года" на премии Муз-ТВ. Хиты артиста "Океаны", "Мания", "Моя хулиганка", Love Again и многие другие набирают многомиллионные прослушивания на всех музыкальных платформах.