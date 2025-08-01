НОВОСТИАфиша

Певец Xolidayboy выступит в Барнауле с лучшими хитами и премьерами новых треков

Один из самых молодых российских артистов представит яркое шоу в "Титов Арене"

01 августа 2025, 19:00, ИА Амител

Фото: ligaart.ru
Фото: ligaart.ru

В барнаульской "Титов-Арене" 2 октября 2025 пройдет концерт певца Xolidayboy.

Артист исполнит свои лучшие хиты, а также представит премьеры новых треков.

«Неиссякаемую энергию Xolidayboy можно будет прочувствовать на себе – вас ждут лучшие хиты и премьеры новых треков, море драйва и фантастическое шоу от одного из самых ярких молодых российских артистов!», - сказано в анонсе.

Xolidayboy - один из самых ярких представителей современной музыки. Песня "Пожары" принесла музыканту премию "Новое Радио" за лучший сингл. Его признали "Прорывом года" на премии Муз-ТВ. Хиты артиста "Океаны", "Мания", "Моя хулиганка", Love Again и многие другие набирают многомиллионные прослушивания на всех музыкальных платформах.

Афиша

Комментарии 16

Avatar Picture
Шинник

19:12:27 01-08-2025

лучше бы "Артёма (Пора домой)" пригласили ...

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:17:16 01-08-2025

Это же его концерт отменили в прошлом году из-за того, что он разрушает традиционные ценности?
Что-то изменилось?))

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

19:21:03 01-08-2025

Гость (19:17:16 01-08-2025) Это же его концерт отменили в прошлом году из-за того, что о... ДА!!!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:14:25 02-08-2025

Гость (19:17:16 01-08-2025) Это же его концерт отменили в прошлом году из-за того, что о... А какие твои ценности он попрал? Выпить мешает что ли?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Потрясающий!

12:28:07 02-08-2025

Гость (19:17:16 01-08-2025) Это же его концерт отменили в прошлом году из-за того, что о... какие ценности он разрушал?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:19:15 01-08-2025

Кто ЭТО???

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:22:50 01-08-2025

Переобутый хохол ?
Лучше бы он под своей фамилией (смахивающей на оральный секс выступал)

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:53:47 01-08-2025

Оно нам надо?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:35:56 01-08-2025

Гость (19:53:47 01-08-2025) Оно нам надо?... Я не знаю, что это за туловище с таким смешным погонялом, но никто же палкой не загоняет. Лично я не пойду. Так что повода для страдания "надо или нет" не вижу. Каждый выбирает для себя (с)

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:54:22 01-08-2025

Оно нам надо?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:03:21 02-08-2025

Гость (19:54:22 01-08-2025) Оно нам надо?... ремня вам надо

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
?

23:28:15 01-08-2025

Какая странная погремуха - Ксолидэйбой...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

05:57:22 02-08-2025

Это классическое - не читал, но осуждаю. Ну вы не знаете, я не знаю, но молодежь его знает и им нравится. Ну если он лох чилийский, то на его концерт никто билеты не купит. А если купят, значит он интересен своей публике. Не вам. А именно молодежи. А здесь только скулеж - а нам оно зачем? Да тебе возможно бутылка бормотухи и кассета Юры Хоя только зачем.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:05:04 02-08-2025

Гость (05:57:22 02-08-2025) Это классическое - не читал, но осуждаю. Ну вы не знаете, я ... Это же амик. Комментаторы с з/п 25 скулят по любому поводу. Лишь бы не работать.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

10:54:45 02-08-2025

Гость (05:57:22 02-08-2025) Это классическое - не читал, но осуждаю. Ну вы не знаете, я ... Отчасти верно - не знаю и голосуют билетами.. но, если при встрече речь не русская и имя англицкими знаками (встречают по одёжке), то с какой целью его концерты, какой пропаганды ожидать? Хочешь добро нести, то заявляй об этом прилично, без вызова и насмешек.. Кассеты Юры не надо трогать.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:09:11 02-08-2025

dok_СФ (10:54:45 02-08-2025) Отчасти верно - не знаю и голосуют билетами.. но, если при в... Иван классный артист. И песни отличные. Юра то конечно прям няшка милашка был...

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров