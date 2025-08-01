Певец Xolidayboy выступит в Барнауле с лучшими хитами и премьерами новых треков
Один из самых молодых российских артистов представит яркое шоу в "Титов Арене"
01 августа 2025, 19:00, ИА Амител
В барнаульской "Титов-Арене" 2 октября 2025 пройдет концерт певца Xolidayboy.
Артист исполнит свои лучшие хиты, а также представит премьеры новых треков.
«Неиссякаемую энергию Xolidayboy можно будет прочувствовать на себе – вас ждут лучшие хиты и премьеры новых треков, море драйва и фантастическое шоу от одного из самых ярких молодых российских артистов!», - сказано в анонсе.
Xolidayboy - один из самых ярких представителей современной музыки. Песня "Пожары" принесла музыканту премию "Новое Радио" за лучший сингл. Его признали "Прорывом года" на премии Муз-ТВ. Хиты артиста "Океаны", "Мания", "Моя хулиганка", Love Again и многие другие набирают многомиллионные прослушивания на всех музыкальных платформах.
лучше бы "Артёма (Пора домой)" пригласили ...
19:17:16 01-08-2025
Это же его концерт отменили в прошлом году из-за того, что он разрушает традиционные ценности?
Что-то изменилось?))
19:21:03 01-08-2025
Гость (19:17:16 01-08-2025) Это же его концерт отменили в прошлом году из-за того, что о... ДА!!!
12:14:25 02-08-2025
Гость (19:17:16 01-08-2025) Это же его концерт отменили в прошлом году из-за того, что о... А какие твои ценности он попрал? Выпить мешает что ли?
12:28:07 02-08-2025
Гость (19:17:16 01-08-2025) Это же его концерт отменили в прошлом году из-за того, что о... какие ценности он разрушал?
19:19:15 01-08-2025
Кто ЭТО???
19:22:50 01-08-2025
Переобутый хохол ?
Лучше бы он под своей фамилией (смахивающей на оральный секс выступал)
19:53:47 01-08-2025
Оно нам надо?
20:35:56 01-08-2025
Гость (19:53:47 01-08-2025) Оно нам надо?... Я не знаю, что это за туловище с таким смешным погонялом, но никто же палкой не загоняет. Лично я не пойду. Так что повода для страдания "надо или нет" не вижу. Каждый выбирает для себя (с)
19:54:22 01-08-2025
Оно нам надо?
09:03:21 02-08-2025
Гость (19:54:22 01-08-2025) Оно нам надо?... ремня вам надо
23:28:15 01-08-2025
Какая странная погремуха - Ксолидэйбой...
05:57:22 02-08-2025
Это классическое - не читал, но осуждаю. Ну вы не знаете, я не знаю, но молодежь его знает и им нравится. Ну если он лох чилийский, то на его концерт никто билеты не купит. А если купят, значит он интересен своей публике. Не вам. А именно молодежи. А здесь только скулеж - а нам оно зачем? Да тебе возможно бутылка бормотухи и кассета Юры Хоя только зачем.
09:05:04 02-08-2025
Гость (05:57:22 02-08-2025) Это классическое - не читал, но осуждаю. Ну вы не знаете, я ... Это же амик. Комментаторы с з/п 25 скулят по любому поводу. Лишь бы не работать.
10:54:45 02-08-2025
Гость (05:57:22 02-08-2025) Это классическое - не читал, но осуждаю. Ну вы не знаете, я ... Отчасти верно - не знаю и голосуют билетами.. но, если при встрече речь не русская и имя англицкими знаками (встречают по одёжке), то с какой целью его концерты, какой пропаганды ожидать? Хочешь добро нести, то заявляй об этом прилично, без вызова и насмешек.. Кассеты Юры не надо трогать.
11:09:11 02-08-2025
dok_СФ (10:54:45 02-08-2025) Отчасти верно - не знаю и голосуют билетами.. но, если при в... Иван классный артист. И песни отличные. Юра то конечно прям няшка милашка был...