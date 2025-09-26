Певица Вика Цыганова резко высказалась о скандале вокруг депутата Волобуева
Артистка также осудила лояльное отношение к "нетрадиционным чиновникам", заявив, что это может привести к "культурным диверсиям"
26 сентября 2025, 21:00, ИА Амител
Известная певица Виктория Цыганова высказалась о скандале, связанном с фотографиями депутата Алтайского краевого Законодательного собрания Александра Волобуева. В своем Telegram-канале музыкант подвергла сомнению возможность работы человека с "нетрадиционными взглядами" в комитете по культуре и молодежной политике.
Цыганова обратила внимание на кадры с вечеринки, где похожий на депутата молодой человек запечатлен в компрометирующей позе с другим мужчиной.
«За закрытыми дверьми люди могут заниматься чем хотят. Но может ли человек, разделяющий такие ценности и посещающий развратные "вечеринки", работать в комитете по культуре и молодежной политике региона?» – задалась вопросом певица.
Артистка также осудила лояльное отношение к "нетрадиционным чиновникам", заявив, что это может привести к "культурным диверсиям" против государства.
Напомним, что 25 сентября на сессии АКЗС депутаты высказались о скандале вокруг депутата Волобуева.
21:22:32 26-09-2025
Суета началась в "Королевстве кривых зеркал"
Так же можно всех спалить?
21:40:15 26-09-2025
"Волобуев! Вот Ваш меч!!!" - из анекдота.
07:59:33 27-09-2025
Эта певичка на свое эстрадное окруженние пусть посмотрит. Еще шутов не хватало слушать.
09:22:52 27-09-2025
Да в политике, в том числе региональной, куча гомосеков. Надо уже зачищать всех
09:40:43 27-09-2025
А певица безбожно врёт. На фото непонятно кто. А то время как Цыганова - это бабка старая
11:13:00 27-09-2025
а что по этому поводу думают Греф и Володин? почему молчат?
12:44:12 27-09-2025
Гость (11:13:00 27-09-2025) а что по этому поводу думают Греф и Володин? почему молчат?... Да видали они вас.