НОВОСТИОбщество

Певица Вика Цыганова резко высказалась о скандале вокруг депутата Волобуева

Артистка также осудила лояльное отношение к "нетрадиционным чиновникам", заявив, что это может привести к "культурным диверсиям"

26 сентября 2025, 21:00, ИА Амител

Виктория Цыганова / Фото: Telegram-канал певицы
Виктория Цыганова / Фото: Telegram-канал певицы

Известная певица Виктория Цыганова высказалась о скандале, связанном с фотографиями депутата Алтайского краевого Законодательного собрания Александра Волобуева. В своем Telegram-канале музыкант подвергла сомнению возможность работы человека с "нетрадиционными взглядами" в комитете по культуре и молодежной политике.

Цыганова обратила внимание на кадры с вечеринки, где похожий на депутата молодой человек запечатлен в компрометирующей позе с другим мужчиной.

«За закрытыми дверьми люди могут заниматься чем хотят. Но может ли человек, разделяющий такие ценности и посещающий развратные "вечеринки", работать в комитете по культуре и молодежной политике региона?» – задалась вопросом певица.

Артистка также осудила лояльное отношение к "нетрадиционным чиновникам", заявив, что это может привести к "культурным диверсиям" против государства.

Напомним, что 25 сентября на сессии АКЗС депутаты высказались о скандале вокруг депутата Волобуева.

Барнаул Алтайский край акзс депутаты

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

21:22:32 26-09-2025

Суета началась в "Королевстве кривых зеркал"
Так же можно всех спалить?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

21:40:15 26-09-2025

"Волобуев! Вот Ваш меч!!!" - из анекдота.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:59:33 27-09-2025

Эта певичка на свое эстрадное окруженние пусть посмотрит. Еще шутов не хватало слушать.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
H

09:22:52 27-09-2025

Да в политике, в том числе региональной, куча гомосеков. Надо уже зачищать всех

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:40:43 27-09-2025

А певица безбожно врёт. На фото непонятно кто. А то время как Цыганова - это бабка старая

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:13:00 27-09-2025

а что по этому поводу думают Греф и Володин? почему молчат?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

12:44:12 27-09-2025

Гость (11:13:00 27-09-2025) а что по этому поводу думают Греф и Володин? почему молчат?... Да видали они вас.

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров