Певица Вика Цыганова резко высказалась о скандале вокруг депутата Волобуева

26 сентября 2025, 21:00, ИА Амител

Виктория Цыганова / Фото: Telegram-канал певицы

Известная певица Виктория Цыганова высказалась о скандале, связанном с фотографиями депутата Алтайского краевого Законодательного собрания Александра Волобуева. В своем Telegram-канале музыкант подвергла сомнению возможность работы человека с "нетрадиционными взглядами" в комитете по культуре и молодежной политике.

Цыганова обратила внимание на кадры с вечеринки, где похожий на депутата молодой человек запечатлен в компрометирующей позе с другим мужчиной.

«За закрытыми дверьми люди могут заниматься чем хотят. Но может ли человек, разделяющий такие ценности и посещающий развратные "вечеринки", работать в комитете по культуре и молодежной политике региона?» – задалась вопросом певица.

Артистка также осудила лояльное отношение к "нетрадиционным чиновникам", заявив, что это может привести к "культурным диверсиям" против государства.

Напомним, что 25 сентября на сессии АКЗС депутаты высказались о скандале вокруг депутата Волобуева.