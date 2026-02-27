Пианистка из Барнаула добилась успеха на международном конкурсе в Москве

В музыкальной школе подчеркнули высокий уровень состязаний

27 февраля 2026, 08:31, ИА Амител

Мария Просточенко / Фото: vk.com/bdmsh2
Мария Просточенко / Фото: vk.com/bdmsh2

Юная пианистка из Барнаула Мария Просточенко успешно выступила на Международном конкурсе "Мелодия моей России", который прошел в Москве. Ученица Барнаульской детской музыкальной школы № 2 вошла в четверку сильнейших исполнителей и стала лауреатом III степени.

В музыкальной школе подчеркнули высокий уровень состязаний и значимость результата для юной пианистки.

«Конкуренция была колоссальной, но Мария вошла в четверку сильнейших исполнителей и завоевала звание лауреата третьей степени! Это большой успех, ведь оказаться в числе лучших в международном состязании — мечта каждого музыканта», — отметили в группе учебного заведения во "ВКонтакте".

Ранее сообщалось, что в Бийске полицейские раскрыли кражу музыкального инструмента у уличного исполнителя. В отделение полиции обратился 41‑летний мужчина и заявил о пропаже баяна.

Музыка богов и души. Как древнейший музыкальный инструмент и сегодня переворачивает души

В Барнауле выступил музыкант, играющий на удивительном инструменте, ставшем популярным во всем мире после фильма "Гладиатор"
Горожанин.

10:00:04 27-02-2026

Очень приятно читать о достижениях наших детей в музыке! Так держать!

Гость

10:07:32 27-02-2026

Америкосы, нагличане и прочие хранцузы с германцами были? И под какими флагами они выступали? Под своими или нейтральным?

Musik

10:11:07 27-02-2026

Молодец!!!

Гость

11:43:30 27-02-2026

Про педагога ни слова. Так всегда и бывает, педагог в тени, а хотелось бы знать ФИО и гордиться

