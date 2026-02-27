Пианистка из Барнаула добилась успеха на международном конкурсе в Москве

В музыкальной школе подчеркнули высокий уровень состязаний

27 февраля 2026, 08:31, ИА Амител

Мария Просточенко / Фото: vk.com/bdmsh2

Юная пианистка из Барнаула Мария Просточенко успешно выступила на Международном конкурсе "Мелодия моей России", который прошел в Москве. Ученица Барнаульской детской музыкальной школы № 2 вошла в четверку сильнейших исполнителей и стала лауреатом III степени.

В музыкальной школе подчеркнули высокий уровень состязаний и значимость результата для юной пианистки.

«Конкуренция была колоссальной, но Мария вошла в четверку сильнейших исполнителей и завоевала звание лауреата третьей степени! Это большой успех, ведь оказаться в числе лучших в международном состязании — мечта каждого музыканта», — отметили в группе учебного заведения во "ВКонтакте".

