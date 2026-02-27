Пианистка из Барнаула добилась успеха на международном конкурсе в Москве
В музыкальной школе подчеркнули высокий уровень состязаний
27 февраля 2026, 08:31, ИА Амител
Юная пианистка из Барнаула Мария Просточенко успешно выступила на Международном конкурсе "Мелодия моей России", который прошел в Москве. Ученица Барнаульской детской музыкальной школы № 2 вошла в четверку сильнейших исполнителей и стала лауреатом III степени.
В музыкальной школе подчеркнули высокий уровень состязаний и значимость результата для юной пианистки.
«Конкуренция была колоссальной, но Мария вошла в четверку сильнейших исполнителей и завоевала звание лауреата третьей степени! Это большой успех, ведь оказаться в числе лучших в международном состязании — мечта каждого музыканта», — отметили в группе учебного заведения во "ВКонтакте".
Ранее сообщалось, что в Бийске полицейские раскрыли кражу музыкального инструмента у уличного исполнителя. В отделение полиции обратился 41‑летний мужчина и заявил о пропаже баяна.
10:00:04 27-02-2026
Очень приятно читать о достижениях наших детей в музыке! Так держать!
10:07:32 27-02-2026
Америкосы, нагличане и прочие хранцузы с германцами были? И под какими флагами они выступали? Под своими или нейтральным?
10:11:07 27-02-2026
Молодец!!!
11:43:30 27-02-2026
Про педагога ни слова. Так всегда и бывает, педагог в тени, а хотелось бы знать ФИО и гордиться